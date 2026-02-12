Провал "плана Путина", большая война и выборы. Можно ли верить прогнозам Financial Times насчет Украины

Порой прогнозы журналистов оказываются слишком утопичными

Британская газета "Financial Times" сообщила, что 24 февраля президент Украины может объявить о проведении президентских выборов и референдума. Как прокомментировал позже Зеленский, никаких подобных намерений у него нет, а о таких планах он "слышит впервые".

"Телеграф" проанализировал предыдущие прогнозы и инсайды издания, касавшиеся Украины, и определили, какие из них оказались правдивыми, а какие, наоборот, не сбылись.

2021: начнется ли вторжение

В декабре 2021 года FT опубликовала традиционный прогноз на следующий год, в котором анализировала ключевые политические и экономические риски. Одной из центральных тем тогда было возможное полномасштабное вторжение России в Украину, ведь у украинских границ уже концентрировались российские войска, а международное сообщество активно обсуждало угрозу эскалации.

FT прямо поставила вопрос: вторгнется ли Россия в Украину? Ответ в прогнозе был отрицательным. Европейский редактор Бен Холл отмечал, что масштабное вторжение могло бы привести к значительным потерям среди российских военных и не соответствовало привычной тактике Владимира Путина. Президент РФ ранее отдавал предпочтение скрытым методам влияния, гибридным операциям и стратегии "правдоподобного отрицания".

Прогноз FT о начале полномасштабной войны

В прогнозе говорилось, что Кремль может достигать своих целей без полномасштабной войны — путем дестабилизации Украины, давления на ее союзников, сдерживания НАТО и усиления позиций в переговорах по Донбассу. В то же время не исключалась возможность ограниченной эскалации — например, обострения боевых действий на востоке Украины или точечных операций.

Автор подчеркивал, что главным преимуществом Кремля является способность постоянно повышать ставки и держать Запад в напряжении. Однако уже 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение.

2022: "План Путина разваливается"

27 февраля 2022 года, на третий день вторжения, обозреватель FT Гидеон Рахман выступил с прогнозом, который тогда выглядел смелым на фоне паники и ожиданий быстрого падения Киева. Он заявил, что молниеносный план Кремля проваливается, а украинское сопротивление разрушает сценарий быстрой победы.

Рахман писал, что Путин "обнажен" в ситуации, когда реальный ход войны не соответствует его ожиданиям. Он также цитировал представителя западных спецслужб, который предупреждал: если быстрой победы не будет, Россия "окопается", и война станет затяжной и "грязной".

Гидеон Рахман, обозреватель FT

Аналитик предположил, что единственным потенциальным выходом для России могла бы стать смена власти, однако сам скептически оценил такую вероятность. Он сравнил систему управления РФ с царизмом — персоналистской моделью, где элиты не имеют автономии для самостоятельных решений. Фактически уже тогда FT зафиксировала главную тенденцию: война не будет короткой.

Прогноз на 2023 год: война без быстрого финала

В конце декабря 2022 года FT опубликовала прогнозы на 2023 год, которые базировались на анализе хода войны.

Тони Барбер, эксперт по европейской геополитике, прогнозировал, что боевые действия будут продолжаться на протяжении всего 2023 года, так как условий для устойчивого перемирия не существует. Издание отмечало, что Запад оказывает помощь осторожно и не всегда в тех объемах, которые позволили бы Украине быстро деоккупировать территории.

Прогноз о войне в Украине от FT в 2023 году

Другой прогноз касался энергетической ситуации в Европе — FT предупреждала о рисках перебоев с электроснабжением из-за сокращения поставок российского газа, чего так и не случилось, если не учитывать локальные проблемы, связанные с другими обстоятельствами.

В то же время издание публично признало собственную ошибку декабря 2021 года о том, что вторжение не состоится.

Декабрь 2023: Сценарий победы России становится реалистичным

21 декабря FT опубликовала один из самых пессимистичных материалов года, где рассматривала сценарий стратегической победы России. Речь шла о возможных репрессиях на оккупированных территориях, усилении влияния Кремля на глобальные рынки продовольствия и подрыве доверия к НАТО.

Сам факт появления такого анализа в ведущем западном издании стал индикатором изменения атмосферы: от уверенности в поражении Путина до признания реальных рисков затяжной и неопределенной войны.

Апрель 2024: Помощь США не переломит войну, но позволит удержать фронт

После принятия пакета помощи США на $60 млрд FT опубликовала серию материалов с довольно сдержанным прогнозом. Издание подчеркивало: это не "серебряная пуля", которая мгновенно изменит ситуацию.

Financial Times прямо писала, что 2024 год станет годом обороны и истощения армии и оборонной сферы, а не масштабного освобождения территорий. Украина получит возможность стабилизировать фронт и постепенно восстанавливать инициативу, но дефицит личного состава и истощение войск останутся ключевыми проблемами.

Декабрь 2024: FT прогнозирует мирное соглашение в 2025 году

30 декабря 2024 года Financial Times опубликовала стратегический прогноз: в 2025 году возможно заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

По версии издания, формула компромисса могла бы предусматривать де-факто, но не де-юре российский контроль над оккупированными территориями в обмен на западные гарантии безопасности для Украины. Членство в НАТО, согласно прогнозу, должно было быть отложено или "заморожено".

Прогноз FT о мирной договоренности в 2025 году

По состоянию на февраль 2026 года этот прогноз не сбылся — полномасштабные боевые действия продолжаются.

Июнь 2025: Украина рискует коллапсом через полгода

30 июня 2025 года Гидеон Рахман опубликовал один из самых мрачных материалов года. Он предположил, что без срочного и масштабного всплеска помощи Украина может столкнуться с военным истощением в течение шести месяцев.

Рахман подчеркивал, что обе армии истощаются, но Россия имеет больший демографический и мобилизационный резерв. Издание также раскрыло инсайд: украинские чиновники в частных разговорах все чаще допускают необходимость прекращения огня, хотя публично таких заявлений не делают.

Тотального коллапса не произошло, однако проблемы с мобилизацией и истощение войска стали определяющими факторами второй половины 2025 года.

Главный прогноз FT на 2026 год: Зеленский не отдаст Донбасс

30 декабря 2025 года Financial Times обнародовал свой ключевой стратегический прогноз на 2026 год. Автором стал европейский редактор FT Бен Холл.

Главный тезис: президент Владимир Зеленский не согласится на передачу России не оккупированных частей Донетчины и Луганщины, даже если такое требование будет представлено как "цена мира" со стороны администрации Трампа.

FT отмечает, что Москва требует полного контроля над Донбассом, включая территории, которые остаются под контролем Украины. В материале прямо указывается, что в команде Трампа такие уступки рассматриваются как потенциальная основа для мирного соглашения.

Прогноз FT о Донбассе на 2026 год

Прогноз издания заключается в том, что Зеленский не согласится на вывод украинских войск из этих районов по нескольким причинам:

военным — отступление означало бы стратегическое поражение;

— отступление означало бы стратегическое поражение; конституционным — передача территорий противоречит основному закону;

— передача территорий противоречит основному закону; политическим — это вызвало бы внутренний кризис и подрыв легитимности власти.

FT также указывает, что создание демилитаризованной "серой зоны" неприемлемо для обеих сторон. Единственным сценарием, при котором Украина могла бы согласиться на подобные условия, издание называет полный обвал фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще четыре года назад мысль о том, что через НАТО будет проходить основной поток летального вооружения для нужд Украины, казалась практически невозможной. Тогда традиционная формула "глубокой обеспокоенности" возможной реакцией России определяла рамки и ограничения для Альянса. Сегодня же ситуация кардинально изменилась.