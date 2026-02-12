"Вирус передается орально-фекальным путем". Чем массово заболели депутаты в Раде

Основная версия недомогания – обед в парламентской столовой. Однако в соцсетях уже строят теории о "привете из Буковеля", где недавно зафиксировали вспышку вируса.

В Верховной Раде десятки народных депутатов одновременно заболели — у них есть признаки отравления. 12 февраля заседание сорвалось, потому что в зале просто не хватило голосов для принятия решений. В соцсетях говорят, что они могли заболеть после вероятного посещения Буковеля, но сами депутаты говорят, что это произошло после посещения парламентской столовой.

"Телеграф" выяснил у медиков, что на самом деле могло случиться с народными избранниками и угрожает ли это обычным киевлянам.

Верховная Рада стала центром массового отравления

Утро 12 февраля в Верховной Раде началось с тревожных разговоров. Депутаты один за другим делились историями о ночном кошмаре — рвоте, диарее, слабости. Все симптомы якобы возникли после ужина 11 февраля в парламентской столовой.

В ходе попыток провести сигнальное голосование в зале смогли собрать максимум 204 голоса.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что за отсутствием голосов парламент не смог рассмотреть ни одного вопроса и завершил работу досрочно. "До 24 февраля ничего не будет по голосованию PS Частично правда из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой). И много в командировках", — пишет нардеп.

Врачи объяснили, чем могли заболеть депутаты

Федор Лапий, инфекционит

Инфекционист Федор Лапий предположил: если это ротавирус, то он имеет четкую сезонность, и пик заболеваемости приходится именно на февраль.

"Хотя вирус передается фекально-оральным путем ("через грязные руки"), предупредить инфицирование довольно сложно — его передача не сильно зависит от санитарно-бытовых условий. Все равно болеют как в бедных, так и в богатых странах. Как с плохими санитарно-бытовыми условиями, так и с высоким их уровнем", — говорит медик.

Лапий отмечает: ротавирус имеет много разновидностей-генотипов, поэтому даже если человек уже болел, он не имеет полного иммунитета. Каждая новая встреча с вирусом может привести к заболеванию, хотя у взрослых оно переносится легче, чем у детей.

Во многих странах мира уже была введена вакцинация против ротавирусной инфекции для детей. Это позволило существенно снизить количество госпитализаций не только среди детей, но и среди взрослого населения.

Буковельский след? Может ли вспышка в горах быть связана с эпидемией в парламенте

Норовирус в микроскопе

Наталья Тимко-Иванченко, инфекционист и руководитель Львовского центра по контролю за заболеваниями, рассказала о параллельном случае массового отравления.

"У меня нет информации о причинах недомогания депутатов. На Львовщине были госпитализированы 29 человек после отдыха на Буковеле. В материале от больных обнаружен норовирус, который передается через грязные руки, поверхности, еду, воду. Инфицированный человек может выделять вирус максимально до 40 суток. Поэтому вопрос соблюдения общей гигиены является приоритетным. Что именно стало фактором инфицирования, в настоящее время неизвестно", — говорит медик.

Наталья Тимко-Иванченко

О вспышке на Буковеле стало известно в конце января. Учитывая, что инфицированный человек может выделять вирус до 40 дней, инфекция может распространяться еще две-три недели. Есть ли связь между буковельской вспышкой и парламентским отравлением пока неизвестно.

"Главком" со ссылкой на прес-сслужбу Верховной Рады Украины сообщает, что депутатам предстоит сдать анализы, чтобы специалисты смогли определить, о каком виде вируса или бактерии идет речь.

Угрожает ли киевлянам инфицирование от депутатов

Федор Лапий рассказал, что несколько десятков заболевших депутатов не создают угрозы для Киева.

"На самом деле они — это капелька в море ротавирусной инфекции. И без них ротавирус присутствует. Его уровень не сильно изменится, если заболеет несколько десятков депутатов. Они контактируют между собой, это отдельный кластер. Следовательно, наши шансы заразиться от них не сильно зависят", — объясняет врач.

Другими словами, депутаты болеют в своем замкнутом кругу – столовая, залы заседаний, кабинеты. Обычные киевляне с ними практически не контактируют, поэтому риск массового заражения города минимален. Ротавирус и так находится в столице, как и в любом большом городе в феврале.

