Это ловушка для покупателей: почему хлеб и молоко в разных уголках магазина
-
-
Вас удивит объяснение этого факта
Вы когда-нибудь задумывались, почему за обычным батоном и пакетом молока приходится проходить чуть ли не весь супермаркет? Это не ошибка планирования, а тонкий расчет маркетологов.
"Телеграф" расскажет, как магазины заставляют нас покупать больше, чем мы планировали. В этом материале мы разберем, что такое "золотой треугольник"
Что такое "золотой треугольник"
В основе планирования большинства современных маркет лежит правило "золотого трикутрика". Его вершинами являются три точки:
- Вход в магазин.
- Витрина с молочными продуктами/мясом.
- Хлебный отдел.
Маркетологи располагают эти зоны как можно дальше друг от друга. Поскольку хлеб и молоко – это товары ежедневного спроса, по которым клиент заходит чаще всего, путь между ними должен быть максимальным.
Как это работает
Пока вы идете от молока в кассу или от хлеба к мясу, вы вынуждены пройти через десятки рядов с менее важными товарами: сладостями, соусами, деликатесами или акционными предложениями.
Результат: увеличение количества "импульсивных покупок". По статистике, более 60% товаров в корзине среднего покупателя — вещи, которые он не планировал покупать до того, как увидел их на полке.
Дополнительные уловки ритейлеров, о которых стоит знать:
- Правостороннее движение: Большинство людей – правши, поэтому они подсознательно начинают обход магазина против часовой стрелки, поворачивая направо. Именно на этом пути обычно стоят самые дорогие товары или новинки.
- "Уровень глаз": Самые дорогие бренды всегда расположены на уровне глаз взрослого человека. Более дешевые аналоги обычно приходится искать на самых низких полках.
- Детский уровень: Сладости и игрушки специально ставят ниже – так, чтобы их увидел ребенок и схватила в руки еще до того, как родители успеют среагировать.
- Запах выпечки: Собственные пекарни часто располагают у входа. Аромат свежего хлеба пробуждает аппетит, поэтому покупатель становится менее рациональным и покупает больше пищи.
