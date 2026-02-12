Это ловушка для покупателей: почему хлеб и молоко в разных уголках магазина

Вас удивит объяснение этого факта

Вы когда-нибудь задумывались, почему за обычным батоном и пакетом молока приходится проходить чуть ли не весь супермаркет? Это не ошибка планирования, а тонкий расчет маркетологов.

"Телеграф" расскажет, как магазины заставляют нас покупать больше, чем мы планировали. В этом материале мы разберем, что такое "золотой треугольник"

Что такое "золотой треугольник"

В основе планирования большинства современных маркет лежит правило "золотого трикутрика". Его вершинами являются три точки:

Вход в магазин.

в магазин. Витрина с молочными продуктами/мясом .

. Хлебный отдел.

Золотой треугольник в магазине

Маркетологи располагают эти зоны как можно дальше друг от друга. Поскольку хлеб и молоко – это товары ежедневного спроса, по которым клиент заходит чаще всего, путь между ними должен быть максимальным.

Как это работает

Пока вы идете от молока в кассу или от хлеба к мясу, вы вынуждены пройти через десятки рядов с менее важными товарами: сладостями, соусами, деликатесами или акционными предложениями.

Результат: увеличение количества "импульсивных покупок". По статистике, более 60% товаров в корзине среднего покупателя — вещи, которые он не планировал покупать до того, как увидел их на полке.

Дополнительные уловки ритейлеров, о которых стоит знать:

Правостороннее движение: Большинство людей – правши, поэтому они подсознательно начинают обход магазина против часовой стрелки, поворачивая направо. Именно на этом пути обычно стоят самые дорогие товары или новинки.

Большинство людей – правши, поэтому они подсознательно начинают обход магазина против часовой стрелки, поворачивая направо. Именно на этом пути обычно стоят самые дорогие товары или новинки. "Уровень глаз": Самые дорогие бренды всегда расположены на уровне глаз взрослого человека. Более дешевые аналоги обычно приходится искать на самых низких полках.

Самые дорогие бренды всегда расположены на уровне глаз взрослого человека. Более дешевые аналоги обычно приходится искать на самых низких полках. Детский уровень: Сладости и игрушки специально ставят ниже – так, чтобы их увидел ребенок и схватила в руки еще до того, как родители успеют среагировать.

Сладости и игрушки специально ставят ниже – так, чтобы их увидел ребенок и схватила в руки еще до того, как родители успеют среагировать. Запах выпечки: Собственные пекарни часто располагают у входа. Аромат свежего хлеба пробуждает аппетит, поэтому покупатель становится менее рациональным и покупает больше пищи.

