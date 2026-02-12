Создавалась для особо опасных преступников: где в Украине находится одна из самых суровых тюрем

В этой тюрьме отбывают наказание 306 осужденных на пожизненное преступников

Винницкое учреждение исполнения наказаний №1 является одной из самых старых тюрем в Украине. На протяжении всего ее существования там содержались самые опасные преступники.

Главной особенностью тюрьмы является то, что там содержится больше осужденных на пожизненный срок заключенных. "Телеграф" расскажет подробнее об этом исправительном учреждении.

Что нужно знать:

Тюрьма в Виннице была построена в начале ХХ века

Она была спроектирована для содержания особо опасных преступников

По состоянию на конец 2025 года в ней отбывало наказание 306 осужденных к пожизненному заключенных

Где находится учреждение

Учреждение исполнения наказаний №1 находится в Виннице. Оно расположена на улице Брацлавской, 2.

Какие особенности есть у тюрьмы

Согласно данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 сентября 2025 года в учреждениях исполнения наказаний находились 1536 приговоренных к пожизненному заключению. По официальной статистике, пожизненники размещены в более чем тридцати учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Больше всего из них содержат:

Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1) – 306 человек;

Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8) – 165 человек;

Замковая исправительная колония (№ 58) – 147 человек;

Криворожское учреждение исполнения наказаний (№ 3) – 94 человека;

Новгород-Северское учреждение исполнения наказаний (№31) – 80 человек.

Эти пять учреждений содержат почти половину всех пожизненно заключенных в Украине. Такое распределение свидетельствует о неравномерности, обусловленной исторической специализацией учреждений и материально-техническими возможностями отдельных колоний. В частности, две старейшие тюрьмы Украины – Винницкая и Житомирская, построенные в начале ХХ века, были спроектированы для одиночного и группового содержания особо опасных преступников, поэтому на протяжении многих десятилетий туда доставляли большинство пожизненников.

Винницкое учреждение исполнения наказаний № 1. Фото Википедия

История

Официальной датой основания винницкой тюрьмы считают 15 мая 1824 года. Тюрьма занималась активной общественно-хозяйственной деятельностью. В городе проводились работы по уборке улиц и площадей, заключенные привлекались и на грузовые работы. Такая работа хорошо оплачивалась городскими властями, деньги перечислялись на счет каждого заключенного, участвовавшего в этих мероприятиях.

В начале ХХ века был построен комплекс зданий тюрьмы. В 1907 году – общий режимный корпус №1, в 1911 году – малый режимный корпус №2, годом позже был построен админкорпус. Режимный корпус №3 был построен в 1913 году. И только в 70-х – 90-х годах территория тюрьмы дополнилась админзданиями №2 и №3, режимными корпусами №4 и №5.

Так выглядят корпуса тюрьмы. Фото ХПЗ

Современное состояние

В 2002 году в Винницкой тюрьме создан изолированный участок для содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы с плановым наполнением 400 человек. В сентябре того же года начата реконструкция режимных корпусов №2, 4 для содержания лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Для выполнения данной работы была выделена необходимая сумма средств и оборудовано 158 камер.

Одна из камер Винницкой колонии. Фото ХПЗ

В Винницкой колонии для содержания осужденных пожизненно построено отдельное пятиэтажное здание. По информации Харьковской правозащитной группы (ХПЗ), существующая проблема заключается в количестве осужденных, которые должны содержаться в соответствии с нормой 4 квадратных метра жилой площади на одного человека. В частности, в учреждении 151 камера содержания пожизненно осужденных. Помещения отстроены в 2002 году и не рассчитаны на современные стандарты.

Одно из помещений в корпусе для пожизненно заключенных. Фото ХПЗ

Зона отдыха в корпусе для пожизненно заключённых. Фото ХПЗ

