"Никогда так не улыбается Трампу". Мелания возмутила сеть дерзким флиртом с несовершеннолетним (видео)

Видео с реакцией Мелании вызвало бурное обсуждение

Первая леди США оказалась в центре пикантного скандала после посещения детской больницы. В сети отметили, что рядом с мужем Мелания выглядит гораздо холоднее, чем у компании юного поклонника.

Что нужно знать:

Мелания Трамп приняла участие в благотворительном мероприятии с больными детьми

Неожиданный комплимент от одного из подростков вызвал у первой леди теплую реакцию

Кадры с улыбающейся Меланией стали вирусными и вызвали активные обсуждения в СМИ

В среду, 11 февраля, 55-летняя Мелания Трамп посетила медицинский центр The Children's Inn при Национальном институте здоровья (NIH) в штате Мэриленд. Традиционное мероприятие ко Дню святого Валентина, где первая леди вместе с детьми, проходящими сложное лечение, делала праздничные изделия, неожиданно превратилось в главную тему для обсуждений в консервативных медиа.

Во время творческого процесса один из присутствующих подростков решил не сдерживать чувства и сделал Мелании откровенный комплимент: "Я не играю в шахматы, но я узнаю королеву, когда вижу ее" (англ. "I don't play chess, but I know a queen when I see one"). Смелый "флирт" юноши застал первую леди врасплох, однако вместо строгого воздержания она буквально расцвела. Очевидцы отмечают, что Мелания сверкала от счастья, когда ответила парню: "Это очень мило".

Зал разразился смехом, а кадры с улыбающейся Меланией мгновенно разлетелись по сети. Зрители канала Fox News, который известен своей консервативной редакционной политикой и лояльностью к Республиканской партии США, а также другие пользователи соцсетей взорвались комментариями, заметив поразительную разницу в поведении супруги президента.

Фото: Getty Images

"Никогда раньше не видела, чтобы она так улыбалась при Трампе" "Черт, я никогда не видела, чтобы она так широко улыбалась" "Впервые вижу, как она улыбается. Наверняка она почувствовала что-то, чего не чувствовала много лет" "Никогда не видел, чтобы она так широко улыбалась своему мужу, лол" пишут в сети американцы

Такая бурная реакция произошла на фоне оговорок PR-экспертов, пишет издание The Mirror. После выхода документального фильма "Мелания", специалисты по репутации посоветовали первой леди быть осторожнее со своим имиджем. Ей рекомендовали отказаться от излишней холодности, чтобы восстановить доверие публики. К слову, в фильме сразу заметили, что всегда сдержанная и внешне холодная Мелания Трамп выглядит заметно счастливее в отсутствие своего скандального мужа.