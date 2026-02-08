Укр

Олимпийской чемпионкой Милана стала родственница "самой красивой женщины в мире" (фото)

Михаил Корнилов
Франческа и Джина Лоллобриджида Новость обновлена 08 февраля 2026, 14:45
Франческа и Джина Лоллобриджида. Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка связана семейными узами с великой актрисой

Первое "золото" Италии на домашней Олимпиаде-2026 принесла стране представительница конькобежного спорта Франческа Лоллобриджида. Спортсменка является двоюродной внучкой известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

Что нужно знать

  • Франческа выиграла "золото" в конькобежном спорте
  • Двоюродная бабушка спортсменки была секс-символом послевоенного кинематографа
  • Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Франческа не была фавориткой соревнований, что не помешало ей победить на дистанции 3000 метров. Об этом сообщает "Телеграф".

Франческа Лоллобриджида
Франческа Лоллобриджида/Фото: instagram.com/lollobrigida_francy

Справка: Джина Лоллобриджида — итальянская актриса и общественный деятель, одна из главных европейских секс-символов послевоенного кинематографа.

Популярность ей принесли культовые роли Эсмеральды в "Соборе Парижской Богоматери" (1956) и Аделины в "Фанфан-Тюльпане" (1952). К слову, Джину стали называть "самой красивой женщиной в мире" за роль в одноименной кинокартине (1955). Не стало великой актрисы в январе 2023 года.

Как выглядела Джина Лоллобриджида в молодости

Отметим, 8 февраля на Играх проходит второй соревновательный день. Украинцы ведут борьбу за награды сразу в нескольких дисциплинах.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медали в двух видах спорта.

