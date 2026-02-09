Украинская блогерша-миллионница призналась в "любви" к Януковичу (видео)

Худшим главой государства блогер считает Владимира Зеленского

Татьяна Коряк — известная украинская блогерша с аудиторией 1 млн и бывшая участница проекта "Супермама". Она называла войну "грязными играми политиков", а теперь сказала, что среди президентов Украины ей больше всего нравился Виктор Янукович из-за "отсутствия войн и доллар по 8".

Что следует знать

Блогерша Татьяна Коряк назвала Виктора Януковича лучшим президентом Украины, аргументируя это экономической стабильностью и отсутствием войны

Инфляцию и высокие цены на горючее "Корячка" считает главными показателями того, что при нынешней власти ситуация в стране значительно ухудшилась

Блогерша Мария Панькив, которая опрашивает людей на улицах о социальных темах, на этот раз выложила видео с Татьяной, которая более известна как "Корячка". На вопрос, какой из президентов больше всего импонировал Коряк, она без раздумий ответила: "Янукович". Да, она знает, что "на верхушках воровали", но несмотря на это, тогда "у нее все было ок".

Блогерша сравнила те времена с нынешними. Она заявила, что сейчас "намного хуже" — доллар почти 50 грн, цены на бензин кусаются.

"Нет войн не было, доллар был стабилен…. А что сейчас? Полтиник (ред. — почти 50 грн) доллар бензин до небес, сидим голой сракой на жопе, война", — ответила Корячка

Более того, меньше всего Татьяне импонирует президент Зеленский. "Потому что вот, что мы сейчас имеем", — такую аргументацию привела блогерша.

Напомним, что, находясь на Кипре в сентябре 2023 года, Корячка заявляла в Instagram, что не поддерживает участие украинцев в войне с оружием в руках, назвала войну "грязными играми политиков" и высказала мнение, что все можно было бы решить переговорами. Она также сказала, что даже будь мужчиной, не пошла бы воевать, поставила под сомнение добровольность службы украинских защитников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогерша Корячка заявила, что в школах Харькова учат, "как готовить попу к аналу". Гимназия, в которой якобы учат по таким учебникам, а также название самой книги Коряк отказывалась называть.