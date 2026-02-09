Почему вход в фуникулер в Киеве был с подъезда жилого дома

Ремонтная авария 1928 года и режим строгой экономии заставили киевские власти на полвека "спрятать" перрон подъемника за дверью обычной киевской квартиры

Киевский фуникулер, который в столице является одним из самых узнаваемых видов транспорта и расположен на живописных склонах Днепра, не всегда выглядел так, к которому мы привыкли сегодня. Долгое время пассажиры пользовались им в совсем других, почти домашних условиях.

Об этом написала пользовательница сети Тредс Татьяна Назарец. Она поделилась архивной фотографией, которая свидетельствует о том, что в 1928 году вход на нижнюю станцию был оборудован непосредственно через подъезд обычного жилого дома.

Почему фуникулеры пользовались через вход в жилой дом

Все началось с технической катастрофы, которая произошла летом 1928 года. Во время проведения планового ремонта и замены канатов один из вагонов сорвался с верхней станции. Он на большой скорости полетел вниз и врезался в нижний вагон. В результате сильного удара оба вагона были полностью разбиты, а старое деревянное здание нижней станции получило значительные повреждения.

Как выглядел фуникулер в Киеве в 1928 году

Киевский фуникулер 1928 год

Поскольку фуникулер был критически важным для сообщения Верхнего города с Подолом, власти решили не просто восстановить его, а провести капитальную реконструкцию. Однако в то время средств и ресурсов на строительство нового отдельного вестибюля не хватало. Решение нашли в духе тогдашней экономии: нижнюю станцию буквально "встроили" в первый этаж существующего жилого дома на улице Боричев Тик.

Вид на киевский фуникулер в 1928 году

Так появился уникальный симбиоз — пассажиры заходили в дверь, которая снаружи ничем не отличалась от входа в квартиры, покупала билеты в фойе и только потом попадала на перрон. Эта "временная" конструкция оказалась чрезвычайно живучей. Один из читателей отметил, что этот "жилой" вход оставался неизменным вплоть до конца 1970-х годов, так что многие киевляне старшего поколения еще помнят этот особый путь к вагонам.

Гости города продолжали заходить к фуникулеру через жилой подъезд вплоть до 1984 года. Только во время большой реконструкции к 1500-летию Киева фуникулер получил свой современный просторный вестибюль, а старые вагоны с отдельными купе для пассажиров заменили новыми цельнометаллическими.

Современный вид фуникулера

Ранее "Телеграф" писал, где в Днепре в стене замурована золотая рыбка.