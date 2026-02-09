До +13 градусов: как будет меняться мартовская погода в Днепре

Морозы покинут город только в конце марта

Март в Днепре будет отмечен постепенным потеплением, но ночные морозы не будут покидать город почти весь месяц.

Таким прогнозом поделились в "Meteoprog" и добавили, что самые высокие показатели на термометрах предполагаются в конце месяца. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Что прогнозируют в марте

Начало месяца ожидается достаточно холодным. Днем температура будет держаться примерно на уровне +3…+5 градусов, а ночью возможны небольшие морозы до -3 градусов. Погода будет преимущественно облачная, местами возможны небольшие дожди, поэтому весеннее тепло придет не сразу.

Уже к середине марта температура начнет постепенно повышаться. Дневной воздух будет прогреваться до +6…+8 градусов, но ночные морозы будут сохраняться.

Вторая половина марта тоже может подарить жителям города достаточно комфортную погоду. Температура днем будет держаться примерно на уровне +8…+9 градусов, а иногда может подниматься еще выше.

Теплее всего будет в конце месяца. Температура может подниматься до +10…+13 градусов днем, что будет больше напоминать апрельскую погоду. Ночи также станут значительно теплее — показатели будут преимущественно держаться выше нуля. Солнечных дней станет больше.

Погода в Днепре на месяц. Фото: Meteoprog

В целом март в Днепре прогнозируется достаточно мягким, почти без осадков. Резких температурных скачков не прогнозируется.

