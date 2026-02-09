До +13 градусов: как будет меняться мартовская погода в Днепре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Морозы покинут город только в конце марта
Март в Днепре будет отмечен постепенным потеплением, но ночные морозы не будут покидать город почти весь месяц.
Таким прогнозом поделились в "Meteoprog" и добавили, что самые высокие показатели на термометрах предполагаются в конце месяца. Детальнее о погоде написал "Телеграф".
Что прогнозируют в марте
Начало месяца ожидается достаточно холодным. Днем температура будет держаться примерно на уровне +3…+5 градусов, а ночью возможны небольшие морозы до -3 градусов. Погода будет преимущественно облачная, местами возможны небольшие дожди, поэтому весеннее тепло придет не сразу.
Уже к середине марта температура начнет постепенно повышаться. Дневной воздух будет прогреваться до +6…+8 градусов, но ночные морозы будут сохраняться.
Вторая половина марта тоже может подарить жителям города достаточно комфортную погоду. Температура днем будет держаться примерно на уровне +8…+9 градусов, а иногда может подниматься еще выше.
Теплее всего будет в конце месяца. Температура может подниматься до +10…+13 градусов днем, что будет больше напоминать апрельскую погоду. Ночи также станут значительно теплее — показатели будут преимущественно держаться выше нуля. Солнечных дней станет больше.
В целом март в Днепре прогнозируется достаточно мягким, почти без осадков. Резких температурных скачков не прогнозируется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже с 13 февраля в регионах Украины температура воздуха может достичь +17 градусов.