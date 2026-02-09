Не ниже 40% скидки: какие популярные 10 продуктов и товаров можно купить в "АТБ"

Скидки действуют только до 10 февраля

В "АТБ" появились приятные скидки, которые могут заинтересовать каждого: от напитков и шоколада до мороженого и колбасы. Некоторые продукты сейчас продаются почти вдвое дешевле.

Скидки до 42% действуют на кофейные напитки, шоколад, мороженое, пельмени, колбасу и средства для дома. Вот 10 товаров, которые можно купить до 10 февраля.

Что сейчас выгодно покупать у "АТБ"

Напиток Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг можно купить за 179,90 грн вместо 310,80 грн — это 42% скидки. Также на 42% дешевле шоколад Milka 90 г с молочным или клубничным кремом – 51,50 грн вместо 88,90 грн.

Есть и другие скидки – 40% на мороженое, пельмени, колбасу и средства для дома. Например:

Мороженое Крещатик 70 г — 17,50 грн вместо 29,50 грн;

Пельмени Три Медведя 0,85 кг — 159,90 грн вместо 266,90 грн;

Колбаса Мясная скамейка 0,55 кг — 107,90 грн вместо 179,90 грн;

Средство для мойки стекла NEO PURE 0,5 л — 29,90 грн. вместо 49,90 грн.

Скидки в "АТБ" на продукты. Фото: скриншот из магазина

