"Идут последние бои". Что происходит в Покровске (карты)

Ситуация становится все более тяжелой

Бои в городе Покровск Донецкой области продолжаются с октября 2025 — Россия бросила на Покровское направление более 140 тысяч. Сейчас враг заводит свою пехоту в северную часть Покровска.

Что нужно знать:

Еще в конце ноября прошлого года Кремль заявлял о "захвате" Покровска

Однако за город все еще продолжаются бои, хотя большая его часть под вражеским контролем

Однако ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться

Бои за Покровск — что известно

Об этом сообщает DeepState. Аналитики показали видео, как российские солдаты, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела своих погибших товарищей.

Заход в Покровск сильно ограничен. Россияне активно проводят дистанционное минирование. Также они усилили применение КАБ по позициям Сил Обороны.

Разминированные участки враг сразу минирует. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется враг, — говорится в сообщении

Ситуация в Покровске на карте deepstate

Ситуация в районе Покровска на карте deepstate

Что происходит в Мирнограде

На соседнем Мирноградском отрезке фронта россияне накапливаются на фермах на севере. Враг накапливает личный состав в церкви, одновременно с гражданскими, в нарушение, в частности, норм гуманитарного права.

Продолжаются хаотические бои в северной части города остатками группировки Сил Обороны, которые находятся в Мирнограде, и на выход которых нет никаких планов, несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки ка***ов… Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются — пишут аналитики DeepState

Что о ситуации в Покровске и Мирнограде говорят военные

Руководитель коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевый в интервью "OBOZ.UA" пояснил, что на севере обоих городов — Покровская и Мирнограда остаются отдельные позиции украинских военных. Однако они не формируют сплошную линию обороны. Разделенные позиции Сил Обороны позволяют следить враждебной логистикой, перемещением врага и наносить ему поражение, например, средствами FPV.

Полковник резюмировал, что сейчас боевые действия ведутся через отдельные опорные, наблюдательные и огневые пункты, часто не связанные между собой единой системой коммуникаций и имеющие раздельную логистику. Такая ситуация характерна для обеих сторон.

Что говорят в Институте изучения войны (ISW) о Покровске

В отчете за 9 февраля отмечается, что 8 февраля российские войска продолжили попытки продвинуться севернее Покровска, но подтвержденного прогресса не достигли. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 февраля, показывают, что россияне действуют к юго-востоку от Белицкого (к северу от Покровска).

Ситуация в районе Покровска на карте ISW

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 8 февраля сообщил, что российские войска предприняли свою последнюю попытку моторизованного штурма в зоне ответственности бригады в декабре 2025 года. С тех пор кафиры атакуют исключительно в пешем порядке.

По словам военного, иногда российские войска используют беспилотные наземные транспортные средства для доставки запасов и логистики. Также россияне иногда пытаются скрыть легкие транспортные средства в лесных районах.

Напомним, ранее военный волонтер, офицер терробороны и публичный эксперт по безопасности Сергей Братчук рассказал "Телеграфу" о целях россиян на 2026 год. Речь идет не только о Донецкой области.