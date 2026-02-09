"Не по-мужски". У Путина обиделись на Трампа из-за обещаний в Анкоридже

Кремль считает, что судьбу Украины должны решать только Вашингтон и Москва

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп поступает не "по-мужски" в вопросе Украины. Ведь на Аляске Россия приняла условия Белого дома и "проблема уже должна быть решена".

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он говорит, что мнение Киева или ЕС не волнует Россию по поводу войны в Украине.

"РФ в Анкоридже приняла предложение США по Украине, и, если подходить по-мужски, проблема должна быть решена", — подчеркнул Лавров.

По его словам, якобы судьбу войны в Украине должны решать только две страны — США и Россия. А пока Белый дом, по мнению Кремля, не сдерживает обещаний и своей позиции, которую демонстрировал на Аляске во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что договоренности Путина и Трампа в Анкоридже могут сдвинуть процесс завершения войны в Украине.

"Действительно, есть целый ряд пониманий, достигнутых в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах", — говорит Песков.

Что еще наговорил Лавров:

Для РФ была важна позиция США по отношению к Украине, неважно, что сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС.

РФ и США после Анкориджа должны перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.

США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине, сделанные в Анкоридже.

Какие требования предъявлял Путин во время встречи на Аляске

Выведение ВСУ из Донбасса . То есть украинская армия должна была полностью выйти из Донецкой и Луганской областей, даже с неоккупированных территорий.

. То есть украинская армия должна была полностью выйти из Донецкой и Луганской областей, даже с неоккупированных территорий. Территориальные уступки Киева. Украина должна согласиться на то, что оккупированные территории становятся частью РФ, а в обмен на это Кремль "заморозит" линию фронта.

Украина должна согласиться на то, что оккупированные территории становятся частью РФ, а в обмен на это Кремль "заморозит" линию фронта. Признание статусы Крыма . Путин потребовал, чтобы Крым официально стал частью РФ.

. Путин потребовал, чтобы Крым официально стал частью РФ. Уменьшение санкций. После заключения соглашения Москва ожидает, что часть санкций будет снята или смягчена.

После заключения соглашения Москва ожидает, что часть санкций будет снята или смягчена. Отказ Украины от вступления в НАТО , а также отказ от союзных гарантий членства.

, а также отказ от союзных гарантий членства. Русский язык должен получить официальный статус в Украине и свободная деятельность Российской православной церкви.

Заметим, что по данным Reuters, некоторые из этих требований Трамп принял, однако сейчас плоскость переговоров изменилась. Правда, вопрос территорий остается самым тяжелым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые переговоры Украины и РФ могут пройти в США уже на следующей неделе.