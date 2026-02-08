Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 9 февраля (обновляется)
-
-
В третий игровой день на Олимпиаде украинцы будут сражаться за медали лишь в одной дисциплине
В понедельник, 9 февраля, на Олимпийских играх-2026 пройдет третий игровой день. В этот день на Играх стартуют скелетонисты.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в прыжках с трамплина
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
В третий соревновательный день украинцы будут бороться за медали в прыжках с трамплина. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 9 февраля (обновляется)
11:30. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка (заезд 1). Владислав Гераскевич.
14:00. Санный спорт. Двойки. Женщины. Тренировочные заезды 3 и 4. Александра Мох/Елена Стецькив.
14:53. Санный спорт. Двойки. Мужчины. Тренировочные заезды 3 и 4. Богдан Бабура/Марциновский Даниил, Игорь Гой/Назарий Качмар.
18:00. Санный спорт. Одиночки (заезд 1). Юлианна Туницкая, Елена Смага.
19:32. Санный спорт. Одиночки (заезд 2). Юлианна Туницкая, Елена Смага.
20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко.
21:15. 🥇Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин. Финал.
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.