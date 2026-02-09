"Танец пингвина" на льду: как правильно ходить и падать, когда сильная гололедица

Эти простые правила снизят риск падений и травм

В этом году зима выдалась очень непростой. Выдержку украинцев испытывают не только российские атаки, но и погода с сильными морозами, снегопадами и гололедицей. "Телеграф" уже рассказывал, что делать со скользкой обувью, а сегодня делится советами, как правильно ходить и падать на льду, чтобы снизить риск получения травм.

Как правильно ходить по льду?

Есть простое правило, которое поможет избежать падений на гололедице. Это техника "походка пингвина", которая действительно работает, пишет Mayo Clinic Jacksonville.

Простыми словами, вам нужно симитировать, как ходят пингвины. Слегка согните колени — это снизит центр тяжести. Не делайте широких шагов — лучше сузьте шаг и перенесите вес на всю стопу. Руки в этот момент должны быть свободны — они ваш балансир. Если руки будут в карманах или заняты телефоном, риск падения возрастет.

Походка пингвина может снизить риск падения. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Как правильно падать на гололедице?

Это может звучать странно, однако, есть правила, как правильно падать, если уже поскользнулись и не удержали равновесие. У вас будут доли секунд, чтобы среагировать, поэтому лучше запомнить эти правила.

Что нельзя делать?

Не выставляйте руки вперед — это может привести к переломам или вывихам конечностей.

Не падайте на локти — это может угрожать переломами ключиц и самых локтей.

Не пытайтесь упасть на ягодицы — сильный удар, который придется на копчик, может привести к проблемам с позвоночником.

Что нужно делать?

Постарайтесь прижать подбородок к груди, если почувствували, что падаете назад — это нужно, чтобы не удариться затылком.

Очень важно среагировать и быстро сгруппироваться — сжаться в "комок", подтянув колени.

Самая безопасная траектория — упасть на бок, тогда удар распределяется по большой площади: бедро, боковая часть туловища, что самортизирует падение.

Ранее "Телеграф" рассказывал про три недорогих способа утеплить зимнюю обувь. Пальчики больше не будут мерзнуть.