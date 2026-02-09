Некоторые будут больше 20 часов без света. Какие графики действуют в Украине 9 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так, в понедельник, 9 февраля, в течение всего дня в стране действуют отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 09.02.2026

Винницкая область

График отключения света в Винницкой области 09.02.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 09.02.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 09.02.2026

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 09.02.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 09.02.2026

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 09.02.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 09.02.2026

Львовская область

График отключения света во Львовской области 09.02.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 09.02.2026

Одесская область

В Одессе и области действуют экстренные отключения, графики не работают.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 09.02.2026

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 09.02.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 09.02.2026

Тернопольская область

Общего графика отключения электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 09.02.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 09.02.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 09.02.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 09.02.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 09.02.2026

