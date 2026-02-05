На логотипе Олимпиады-2026 обнаружили неприличный жест и символы войны в Украине (фото)

Эмблема ближайшей Олимпиады вызвала споры в сети

Уже в пятницу, 6 февраля, в Италии стартуют XXV Зимние Олимпийские игры. На логотипе Игр изображена цифра "26", правда некоторые видят в символе совсем другое.

Что нужно знать

"Футура" — официальная эмблема Олимпиады в Милане

На лого изображено число 26, хотя некоторые видят совсем другое

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

В threads разгорелись споры вокруг лого. Официально символ называется Futura ("Футура").

По замыслу разработчиков, эмблема представлена в виде силуэта числа 26, которое символизирует год проведения Игр в Италии.

Официальное лого ОИ-2026 и Паралимпиады-2026

В сети отметили, что видят на логотипе совсем не число. Некоторые заметили на эмблеме "средний палец" — неприличный жест, который в современной культуре означает "отвали" или "иди на х**". Один из пользователей усмотрел на эмблеме Олимпиады буквы Z, O, V — символы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Украина делегировала на Олимпийские игры 46 атлетов в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что у Сине-желтых есть шансы на медали.