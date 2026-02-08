Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 9 февраля

На играх пройдет 3-й соревновательный день

В понедельник, 9 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится третий соревновательный день. В этот день спортсмены будут сражаться за 5 комплектов наград.

Что нужно знать

В третий игровой день на Олимпиаде разыграют 5 комплектов наград

9 февраля медальные соревнования на Играх начнут фристайлисты, а завершат прыгуны с трамплина

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 9 февраля. В этот день спортсмены будут сражаться за награды в горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, сноуборде, и прыжках с трамплина. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 9 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 9 февраля (обновляется)

13:30. Фристайл. Женщины. Слоупстайл

15:00. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (слалом)

18:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

20:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр

21:12. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.