Есть ли угроза АЭС? Что сейсмологи говорят о последних землетрясениях в Украине
В феврале фиксировали толчки на 5,1 и 3 балла
С начала февраля Украину всколыхнуло уже второе землетрясение. Толчки зафиксировали на Полтавщине. На фоне этого у многих возникают вопросы: действительно ли землетрясений в Украине стало больше и с чем это связано.
Ответы "Телеграфу" дал сейсмолог Александр Кендзера. По его словам, фактически нервничать и паниковать не следует, ведь такие колебания земной коры обычное явление.
Что нужно знать:
- 2 февраля в Азовском море зафиксировали подземные толчки
- Об увеличении количества землетрясений сейсмологи пока не говорят
- Активность земной коры не повредит АЭС
Сейчас в Украине установили сейсмические станции гуще, чем было раньше. Поэтому сейсмическую активность фиксируют чаще. К примеру, в Полтавской области 8 февраля зафиксировали толчки в 3 балла.
"Эти толчки (в Полтавской области — ред.) ничего страшного. Непредсказуемого не происходит, к счастью. А вот это землетрясение в Азовском море в 5,1 балла — это уже другое дело", — говорит сейсмолог.
Кендзера добавляет, что толчки в Азовском море были у перешейка, а не возле Крыма. Однако их ощущали и на полуострове, на севере Черного моря. Однако сила этих колебаний в разы ниже, чем была в 1927 году.
Отвечая на вопрос, почему территорию Украины больше насыщают сейсмическими станциями, эксперт рассказал, что это делается для того, чтобы прогнозировать будущие толчки, особенно если речь идет о большой активности. Поэтому веских причин для волнения по поводу землетрясений нет.
Однако сейсмическую активность также фиксируют и на территории возле АЭС, что вызывает беспокойство. Кендзера говорит, что на станциях проделали специальную работу по этому поводу, но по ЗАЭС он не может быть уверен.
"Ближе всего к Азовому морю Запорожская АЭС, но она достаточно далеко от сейсмически активной зоны. Даже если вспоминать землетрясение 1927 года, тогда больше всего пострадало северное побережье Крыма и юг Азовского моря. А цунами накрыло Одесскую и Херсонскую области", — добавляет сейсмолог.
