Есть ли угроза АЭС? Что сейсмологи говорят о последних землетрясениях в Украине

В феврале фиксировали толчки на 5,1 и 3 балла

С начала февраля Украину всколыхнуло уже второе землетрясение. Толчки зафиксировали на Полтавщине. На фоне этого у многих возникают вопросы: действительно ли землетрясений в Украине стало больше и с чем это связано.

Ответы "Телеграфу" дал сейсмолог Александр Кендзера. По его словам, фактически нервничать и паниковать не следует, ведь такие колебания земной коры обычное явление.

Что нужно знать:

2 февраля в Азовском море зафиксировали подземные толчки

Об увеличении количества землетрясений сейсмологи пока не говорят

Активность земной коры не повредит АЭС

Сейчас в Украине установили сейсмические станции гуще, чем было раньше. Поэтому сейсмическую активность фиксируют чаще. К примеру, в Полтавской области 8 февраля зафиксировали толчки в 3 балла.

"Эти толчки (в Полтавской области — ред.) ничего страшного. Непредсказуемого не происходит, к счастью. А вот это землетрясение в Азовском море в 5,1 балла — это уже другое дело", — говорит сейсмолог.

Где чувствовали толчки в Полтавской области

Кендзера добавляет, что толчки в Азовском море были у перешейка, а не возле Крыма. Однако их ощущали и на полуострове, на севере Черного моря. Однако сила этих колебаний в разы ниже, чем была в 1927 году.

Место, где произошло землетрясение 2 февраля. Фото: m.emsc.eu

Разрушенный в результате землетрясения дом в Ялте в 1927 году

Отвечая на вопрос, почему территорию Украины больше насыщают сейсмическими станциями, эксперт рассказал, что это делается для того, чтобы прогнозировать будущие толчки, особенно если речь идет о большой активности. Поэтому веских причин для волнения по поводу землетрясений нет.

Однако сейсмическую активность также фиксируют и на территории возле АЭС, что вызывает беспокойство. Кендзера говорит, что на станциях проделали специальную работу по этому поводу, но по ЗАЭС он не может быть уверен.

"Ближе всего к Азовому морю Запорожская АЭС, но она достаточно далеко от сейсмически активной зоны. Даже если вспоминать землетрясение 1927 года, тогда больше всего пострадало северное побережье Крыма и юг Азовского моря. А цунами накрыло Одесскую и Херсонскую области", — добавляет сейсмолог.

