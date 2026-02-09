Укр

В шесть раз меньше, чем у коллег? Сколько зарабатывает глава Житомирской ОГА

Татьяна Крутякова
Бунечко Виталий
Бунечко Виталий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Налогов чиновник уплатил на более 70 тысяч

Начальник Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко за 2025 год заработал более 300 тысяч гривен. Правда, эта сумма в разы ниже зарплаты некоторых коллег.

Как сообщили в Житомирской областной государственной администрации на запрос "Телеграфа", Бунечко в 2025 году не получал материальную помощь на оздоровление или для решения социально-бытовых вопросов.

За прошлый год он заработал 312,8 тысячи грн, однако на руки получил лишь 240 тысяч грн. То есть в 2025 году начальник ОГА заплатил более 70 тысяч налогов. Ежемесячно, согласно документу, Бунечко получал примерно по 20 тысяч гривен, а налогов платил почти на 6 тысяч гривен.

В частности:

  • с 01.01.2025 по 31.03.2025 начисленный должностной оклад — 98 757,00 грн, выплачено — 76 042,89 грн;
  • с 01.04.2025 по 30.06.2025 начисленный должностной оклад — 108 689,00 грн, выплачено — 83 690,53 грн;
  • с 01.07.2025 по 31.12.2025 начислен должностной оклад — 105 570,00 грн, выплачено — 81 288,90 гривен.
Какую зарплату получает Виталий Бунечко
Какую зарплату получает Виталий Бунечко

Заметим, что в сравнении с коллегой из Запорожской области Иваном Федоровым Бунечко получает в разы меньшую плату. Ведь главе Запорожской ОГА в 2025 году насчитали более 2 млн грн. На руки он получил 1,7 млн грн, то есть налогов было уплачено на более 300 тысяч грн.

Что известно о Виталии Бунечко

Пост главы Житомирской ОВА Виталий Иванович занимает с 2019 года. Родился он в Ровенской области в селе Сарны в 1973 году. В 1995 году окончил Волынский университет им. Леси Украинки, в 1997 году Академию Службы безопасности Украины. Имеет ученую степень доктора философии в области юриспруденции.

Виталий Бунечко
Виталий Бунечко

Некоторое время работал учителем истории и правоведения в Обаровской общеобразовательной школе Ровенского района Ровенской области. Также занимал должность первого заместителя начальника главного управления – начальника управления (с дислокацией в Мариуполе) Главного управления регионального органа СБУ. В августе 2019 года стал начальником Житомирской ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заработная плата председателя Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук за 2025 год составила более полумиллиона гривен.

