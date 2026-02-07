Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 8 февраля

Завершится игровой день соревнованием фигуристов

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится второй соревновательный день. В борьбу за медали вступают биатлонисты.

Что нужно знать

Во второй игровой день на Олимпиаде разыграют 8 комплектов наград

8 февраля первыми борьбу за медали начнут горнолыжники

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 8 февраля. В этот день спортсмены будут сражаться за награды в горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, сноуборде, биатлоне, санном спорте и фигурном катании. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 8 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 8 февраля (обновляется)

12:30. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск

13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон (10 км+10 км)

15:05. Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км

15:26. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом

15:36. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом

17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

19:34. Санный спорт. Мужчины. Одиночки

22:55. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.