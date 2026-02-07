Назван победител Нацотбора 2026: кто представит Украину на Евровидении

Евровидение 2026 состоится в мае, в австрийском городе Вена

В эту субботу, 7 февраля, состоялся финал Национального отбора и украинцы узнали, кто будет представлять Украину на Евровидении 2026. В мае в Вену отправится певица, которая получила самые высокие баллы и от жюри, и от зрителей.

Что следует знать

Группа Leléka представит Украину на Евровидении-2026 в Вене

Коллектив одержал победу среди десяти финалистов с композицией "Ridnym"

Конкурсная песня посвящена теме внутренней очистки и поиска света через преодоление жизненных трудностей

В 2026 году Украину на Евровидении представит певица Leléka, которая исполнит песню " Ridnym " и покорит Европу своим невероятным голосом.

Кто такая LELÉKA

LELÉKA — музыкальный проект, основанный в Берлине. Исполнительница сочетает украинские традиции с современными стилями в своем творчестве – арт-поп, джаз и фолк. Ее настоящее имя – Виктория Коринкова. Девушка родилась 10 ноября 1990 года в городе Первомайское (сейчас Шахтерское) на Донетчине. Училась Виктория в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого.

Певица LELÉKA. Фото: Общественное

Фолькджаз группа была основана в 2016 году. Среди участников также пианист Роберт Винредер, контрабасист Томас Колярчик и барабанщик Якоб Гегнер.

Певица LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

По словам девушки, за первые годы жизни в Германии она постоянно чувствовала вину, потому что хотела быть рядом с друзьями и ездить с ними на Восток Украины. Тогда артистка приняла решение давать благотворительные концерты и пела народные украинские песни.

За право представить Украину на 70-м песенном конкурсе боролись 10 участников: Valeriya Force с песней "Open Our Hearts", MOLODI — "Legends", Monokate — "TY", The Elliens — "Crawling Whispers", LAUD — "Lightkeeper", Leléka — ", Mr. Vel — "Do Or Done", Khayat — "Герцы" (победил в голосовании в "Действии"), Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)", Щука Рыба — "Моя земля".

Для LELÉKA это первый нацотбор. Певица решила попробовать свои силы и победила. На сцене в Вене от Украины прозвучит трек "Ridnym".

