Отключение свыше 20 часов. Графики на 8 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в воскресенье, 8 февраля, в течение всего дня в стране отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 8 февраля

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 8 февраля

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 8 февраля

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 8 февраля

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 8 февраля

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 8 февраля

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 8 февраля

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 8 февраля

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 8 февраля

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 8 февраля

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 8 февраля

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 8 февраля

Тернопольская область

Общего графика отключения электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 8 февраля

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 8 февраля

Ранее Телеграф рассказывал, что после атаки РФ украинские АЭС вынуждены были снизить мощность, однако угрозы аварий на станциях нет.