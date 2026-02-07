Теперь понятно, почему Лелека: украинцы наделали мемов о Нацотборе на Евровидение (фото)

Украинцы всегда охотно шутили над песенным конкурсом

В Украине прошел финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение, который состоится в Вене. Украину будет представлять артист, который получил самые высокие баллы и от жюри, и от зрителей.

Украинцы не могли обойти вниманием такое событие и создали множество смешных мемов в социальных сетях. "Телеграф" собрал некоторые из них вашему вниманию.

На одной из мем изображены судьи Национального отбора, сидящие на сцене. Между креслами расположены декоративные элементы, которые издалека напоминают кальяны.

"Радуюсь, как прогрессирует Нацотбор. Наконец судьям поставили кальяны", — шутят в сети.

На следующей меме фото бывшего главы ОП Андрея Ермака, смотрящего внимательно смотрящего телевизор. Где в это время идет Национальный отбор на Евровидение 2026.

"Напоминаю, что сегодня все мы эксперты по Евровидению", — пишет автор.

Еще один мем касается известного журналиста-расследователя Михаила Ткача. Предлагается отправить его на конкурс.

"На Евровидение в Вену нужно отправлять Михаила Ткача. На выходе будет классное видео. — Где проголосовать за Ткача?", — шутят пользователи.

На следующем изображении показан логотип "Дії". А также слова молитвы системных администраторов приложения, которые намекают на постоянные сбои в программе во время подобных голосований.

"Сисадмины Дії во время голосования Евровидения: Господи, Господи, Господи Боже, ты один нам поможешь", — шутит автор.

Следующий мем показывает самопровозглашенного "апостола" Владимира Мунтяна. Который со сцены ведет свою "проповедь".

"Наш Фаворит", — пишет автор.

Другой мем показывает участников отбора во время выступления. Из-за костюмов, похожих на школьную форму, их сразу "назвали" одноклассниками.

Те же одноклассники выступают на первом звонке. Первый звонок, первый звонок прозвучит", — шутят пользователи.

Следующий мем содержит кадр из голливудского фильма "Сумерки". Герои стоят на балконе и с гордыми лицами смотрят на зрителей.

"Между тем Дія, выдержавшая голосование Нацотбора. Ни разу не упала", — пишет автор.

Мемы о Нацотборе на Евровидение

Следующий мем имеет философское направление. Автор отмечает, что украинцы всегда живо обсуждали отборы на Евровидение.

"Можно смотреть вечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как украинцы спорят в вечер Нацотбора", — говорится в меме.

Мемы о Нацотборе на Евровидение

Еще один мем показывает, что Лелека победила якобы из-за рационального подхода к Нацотбору. Она доберется до Вены без дополнительных затрат.

"Украину на Евровидении будет представлять Лелека потому, что только она может долететь до Вены без самолета. Все продумано", — отмечает автор.

Мемы о Нацотборе на Евровидение

