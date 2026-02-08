Не хвастайтесь и не начинайте новые дела 8 февраля: строгие запреты в этот день

В этот день не стоит заниматься делами, связанными с расчетами

В это воскресенье, 8 февраля, христиане восточного обряда чтят память великомученика Теодора Стратилата. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 20 февраля.

Теодор открыто исповедовал христианство во времена жестоких гонений. Он был подвергнут пыткам за то, что демонстративно уничтожил языческих идолов.

Даже несмотря на давление императорской власти, святой не отрекся от веры, за что и был казнен. В православной традиции его чтят как покровителя воинов, защитников и людей, которым приходится принимать сложные решения под давлением страха.

Традиции и приметы 8 февраля

В этот день верующие обращаются к святому Теодору с молитвами о защите — не только физической, но и внутренней. Традиционно считается, что он помогает стоящим перед моральным выбором или находящимся в состоянии страха и неопределенности.

8 февраля морозно, но ясно – весна будет сдержанной, без резких изменений погоды;

на деревьях лежит снег – знак затяжного холода;

в природе тишина в этот день – в доме будет внутреннее спокойствие.

Что нельзя делать 8 февраля

принимать импульсивные решения – необдуманный шаг в этот день может закрепить ложный путь;

хвастаться достижениями или физической силой — это может "обнулить" плоды труда, по поверьям;

начинать дела со злым умыслом – все, заложенное в этот день на обмане, быстро разрушается;

начинать дела, связанные с расчетами — считается, что у них не будет удачи.

