В Госдуме посоветовали российской фигуристке "настучать на соседей" на Олимпиаде

Российская спортсменка прячется под флагом Грузии

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова посоветовала "настучать на соседей" Диане Дэвис, грузинской фигуристке, которая ранее выступала за Россию. Спортсменка жаловалась на бытовые условия на Играх.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Дэвис накануне заявила, что в туалете ее номера воняет куревом, а у нее — астма.

Вообще, в Олимпийской деревне курить запрещено категорически, обычно за это большие штрафы. В мою бытность, когда я выступала и поехала на свою первую Олимпиаду, тогда люди курили еще в Олимпийской деревне – не спортсмены, а тренеры, персонал. Но затем на Играх запретили курение в Олимпийской деревне. Удивительно, что кто-то из спортсменов позволил себе покурить в номере. Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей, пожаловаться организаторам. Светлана Журова

Справка: Диана Дэвис — российская и грузинская фигуристка, выступающая в танцах на льду. Дочь Этери Тутберидзе, скандальный российский тренер по фигурному катанию. С 2023 года Дэвис и Смолкин представляют Грузию. Ранее они выступали за РФ, выигрывали "серебро" на чемпионате России-2022, представляли РФ на Играх-2022.

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

На Олимпиаде 7 февраля проходит первый соревновательный день.