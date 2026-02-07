"Вышить новую судьбу": о чем песня, с которой Leléka представит Украину на Евровидении

Скрытое содержание трека "Ridnym"

В эту субботу, 7 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2026 года. Свои песни представили 10 участников, но победу одержала певица Leléka с песней "Ridnym", которая и поедет в австрийскую столицу, и представит Украину на 70-м песенном конкурсе.

Что следует знать

Певица Leléka стала победительницей Нацотбора и представит Украину на 70-м конкурсе Евровидения в Вене

Триумфальная песня "Ridnym" посвящена теме внутреннего возрождения, защиты близких и преодолению страхов

В тексте композиции метафора вышивания новой судьбы и образы природы как символ несокрушимости и возвращения домой

О чем трек "Ridnym"

Композиция "Ridnym" — это история об изменениях, страхе и возрождении, которую LELÉKA написала еще в начале 2022 года под влиянием протестных настроений и стремления защитить близких и родных. По словам артистки, песня родилась в Берлине по желанию "широко расправить крылья и накрыть ими Украину".

Текст "Ridnym" — это метафора — когда мы преодолеваем собственные страхи и начинаем "вышивать" новую судьбу, даже среди разрушения и перемен может прорасти новая жизнь. Композиция содержит образы природы – от корней до деревьев – которые усиливают тему силы, выносливости и возвращения домой.

Текст песни "Ridnym"

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Вышью, вышью

Вышью новую судьбу

Вышью, вышью родным

Самым родным

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we’ve sown

Blossom and lead us home

We’ll see the stromes grow even taller

Новую судьбу вышью (Вышью, вышью)

Родным, самым родным (Вышью, вышью)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We’ll see the stromes grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we’ve sown

Blossom and lead us home

Всегда бьют крыльцо до тех пор.

Перевод песни "Ridnym"

Зеленое ржавеет — доверься изменениям,

Все проходит, как бы это ни звучало.

Красное становится пылью, отломанное от ветви,

Листья в огне — ничто не в безопасности.

Вышью, вышью,

Вышью новую судьбу.

Вышью, вышью родным,

Самым родным.

Когда мы становимся против собственных страхов

И превращаем беды в надежду,

Я знаю — корни все еще несут воду.

Когда все посеянные нами зерна

Расцветут и приведут нас домой,

Мы увидим: деревья вырастут еще выше.

Новую судьбу вышью,

Родным, самым родным.

Когда мы становимся против собственных страхов

И превращаем беды в надежду,

Мы увидим: деревья вырастут еще выше.

Когда мы становимся против собственных страхов

И превращаем беды в надежду,

Я знаю — корни все еще несут воду.

Когда все посеянные нами зерна

Расцветут и приведут нас домой,

Мы увидим: деревья вырастут еще выше.

