Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 8 февраля (обновляется)

Украинские биатлонисты вступают в борьбу за награды

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026 пройдет второй игровой день. На Олимпиаде в этот день стартует биатлон.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые претендуют на медали в биатлоне и не только

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Во второй соревновательный день украинцы будут бороться за медали в горных лыжах, скиатлоне, биатлоне, сноуборде и санном спорте. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 8 февраля (обновляется)

09:00. Санный спорт. Одиночки. Женщины (5-й и 6-й заезды). Елена Смага, Юлианна Туницкая.

10:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины (квалификация). Аннамари Данча.

11:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины (отборочный заезд). Аннамари Данча.

12:30. 🥇Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. Анастасия Шепиленко.

13:30. 🥇Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон (10 км+10 км). Дмитрий Драгун, Александр Лисогор.

14:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины, 1/8 финала.

14.30. Санный спорт. Двойки. Мужчины (тренировочные заезды 1 и 2). Богдан Бабура/Марциновский Даниил, Игорь Гой/Назарий Качмар.

14:48. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины, 1/4 финала.

15:05. 🥇Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Елена Городная, Александра Меркушина.

15:12. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфиналы.

15:26. 🥉Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Малый финал.

15:29. 🥇Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Большой финал.

15:46. Санный спорт. Двойки. Женщины (тренировочные заезды 1 и 2). Александра Мох/Елена Стецькив.

18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (заезд 3). Антон Дукач, Андрей Мандзий.

19:31. 🥇Санный спорт. Мужчины. Одиночки (заезд 4). Антон Дукач, Андрей Мандзий.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.