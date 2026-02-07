Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 8 лютого

Завершиться ігровий день змаганням фігуристів

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудеться другий змагальний день. У боротьбу за медалі вступають біатлоністи.

Що потрібно знати

На другий ігровий день на Олімпіаді розіграють 8 комплектів нагород

8 лютого першими боротьбу за медалі розпочнуть гірськолижники

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 8 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, сноуборді, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 8 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 8 лютого (оновлюється)

12:30. Гірські лижі. Жінки. Швидкісний спуск

13:30. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон (10 км+10 км)

15:05. Біатлон. Змішана естафета 4х6 км

15:26. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом

15:36. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

19:34. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки

22:55. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.