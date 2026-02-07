"Главное – не проиграть мир". Почему победа Украины в войне еще не ее конец

Мир уже видел случаи, когда страна потеряла гораздо больше, чем могла, хотя победила врага

Геополитически во многих смыслах Украина уже выиграла войну с Россией. Кремль не достиг никакой цели, но он не сдался. Поэтому Киев должен поставить себе цель — не проиграть мир.

Об этом Петр Кульпа, глава правления Республиканского фонда Украины, рассказал в подкасте Натальи Мосейчук. По его словам, мир уже видел примеры выигравших войну государств, но проигравших мир.

Что нужно знать:

Устойчивость власти – ключевой момент в победе страны

Украина должна выйти из войны крепким и мощным государством

"Украина может выиграть войну, но главное не проиграть мир", — говорит Кульпа.

По его словам, в настоящее время Киев в геополитическом смысле уже выиграл войну. Это подтверждают многочисленные данные аналитиков, карты, ведь Россия не достигла никакой цели. Более того, она в этой войне продемонстрировала слабость, которую увидел весь мир.

"Кремль не имеет никаких перспектив, которые мог бы достичь. Самое главное для Украины — это не проиграть мир. И этот переход между войной и миром является ключевым", — говорит председатель правления.

В качестве примера из истории, когда сильная страна проиграла мир, он приводит ситуацию в Великобритании. Народ Англии в 1945 году не переизбрал Черчилля премьер-министром, и в этот ключевой момент он ушел с поста. В результате Британия потеряла достаточно много. Во время Бреттон-Вудской конференции 1944 обсуждалось то, какой будет мировая валютная система после Второй мировой войны. Было предложено создать новую валюту "банкор", которая не принадлежала бы ни одной стране и была международной.

Однако тогда это решение было отклонено и звание международной валюты получил доллар США, а фунт стерлинг остался в середине Англии. В результате мир получил доллароцентрическую систему, а не нейтральную. То есть США получили гораздо больше чем вышедшая из войны ослабленной Британская империя.

Кульпа подчеркнул: "Таким образом, империя получила самый серьезный удар после завершения боевых действий, когда казалось, что была уже победа и так далее. С точки зрения выживания страны, не только страны, потому что в вопросе Украины речь идет о судьбе Европы, очень важно как завершится эта война. Выйдет ли Украина из нее как крепкое государство или ослабленное?"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следующие переговоры между Украиной и Россией могут пройти в США.