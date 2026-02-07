Асимметрия и лягушачьи головы на фасаде: кто построил этот необычный дом в Харькове

Дом с лягушачьими головами уже более ста лет украшает Москалевку

Район Москалевка в Харькове известен не только тем, что там в свое время жили певица Клавдия Шульженко и маринист Михаил Ткаченко, но и множеством интересных зданий. Одно из таких стоит на улице Котляревского, 14 и известно как дом с лягушками.

Асимметричный двухэтажный кирпичный дом в стиле модерн построили в 1910-1912-х годах по заказу жены коллежского асессора Ольги Книтчер. Изначально дом был окрашен в зеленый цвет, а фасад между окнами второго этажа был украшен лягушачьими головами.

Дом с лягушками в Харькове. Фото: kharkovgo.com

По одной из легенд, лягушками здание украсили из-за близкого расположения с рекой Лопань. По вечерам на тихой улице было слышно кваканье. Также есть предположение, что это отсылка к древнеегипетской богине деторождения и плодородия Хекат.

Считается, что дом с лягушками спроектировал Василий Кричевский, который также разрабатывал фасады Дома ученых и Торгового дома в Харькове. Но документальных подтверждений этому нет. По информации KharkovGo, дом с лягушками появился в то время, когда Кричевский работал в Полтаве над строительством Полтавского земства (теперь краеведческий музей), а в Харьков приезжал к своей семье. Вероятно, в один из таких приездов он и получил предложение спроектировать дом с лягушками.

Лягушки на фасаде дома. Фото: moniacs.kh.ua

В 1970 году здание потеряло первоначальный облик из-за перестройки мансарды. Со временем окна в доме заменили на пластиковые, а на фасаде появились кондиционеры и спутниковая тарелка.

Дом с лягушками в 2025 году. Фото: Facebook/Харьков. Вчера сегодня и завтра

