Есть у каждого на кухне. Как за несколько минут сделать так, чтобы обувь не скользила

Этот способ без лишних затрат подойдет любому

Украинцы продолжают в сети делиться рабочими и простыми лайфхаками для обуви, чтобы не падать во время гололеда. В этот раз женщина рассказала, как могут спасти обычные металлические губки из кухни.

Соответствующее видео пользователь опубликовала в Instagram. По ее словам, этот способ модернизации обуви поможет не падать на любом льду.

Единственное, что понадобится, это две пары металлических мягких мочалок для мытья посуды. Оказывается, они довольно легко разворачиваются и превращаются в такие себе бахилы. Такую конструкцию легко можно натянуть на обувь и защитить от скольжения. На ролике женщина показала результат этого лайфхака и обувь действительно не скользит.

Заметим, что для этого способа лучше выбирать именно мягкие металлические мочалки, ведь они не будут так сильно вредить обуви. В комментариях под видео пользователи были удивлены тем, что такой простой лайфхак с кухонными принадлежностями может помочь во время гололеда. Люди писали:

Как это до такого додумались?! Гениально.

Работает супер! Хороший лайфхак! От меня рекомендация!

Блин! А я уже не знала чем спасаться! Постоянно падаю. Благодарю вас.

Ну как временное решение – это топ.

Напомним, что для того, чтобы обувь не скользила во время гололеда подошву можно попшикать любым лаком для волос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплить обувь дома без дополнительных затрат за несколько минут.