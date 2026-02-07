Нацотбор на Евровидение 2026: прямая трансляция финала (видео)

Грандиозное шоу стартует в 19:00

В эту субботу в Киеве состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026, который пройдет в Вене, Австрия. Десять конкурсантов сразятся за шанс представлять Украину на 70-м международном песенном конкурсе, а победителя определят зрители и жюри.

Финал Национального отбора можно будет бесплатно смотреть как в Украине, так и за границей. Прямая трансляция начнется в 18:00 с предшоу, а основная часть финала — в 19:00. Также трансляция впервые будет доступна в полноценном формате с переводом на жестовой язык.

Ведущими главного музыкального события года стали неизменный голос конкурса Тимур Мирошниченко и популярная телеведущая Леся Никитюк. Музыкальной продюсершей нынешнего отбора выступила Джамала.

Нацотбор на Евровидение 2026: онлайн

Где смотреть трансляцию:

Трансляция доступна на всех платформах "Суспільного Мовлення":

Телевидение: Канал Суспільне Культура.

Канал Суспільне Культура. YouTube: Официальный канал "Євробачення Україна" (также доступна версия с английским комментарием).

Официальный канал "Євробачення Україна" (также доступна версия с английским комментарием). Онлайн-платформы: Сайты suspilne.media и eurovision.ua.

Сайты suspilne.media и eurovision.ua. Мобильное приложение: В разделе "Дія.ТБ" в приложении Дія.

В разделе "Дія.ТБ" в приложении Дія. Радио: Прямой эфир на Радіо Промінь.

Как голосовать:

Судьба участников зависит от зрителей и жюри в соотношении 50/50. Зрительное голосование начнется после выступления всех финалистов, о чем объявят ведущие в прямом эфире. Голосование за своего фаворита на конкурсе проходит двумя способами:

Приложение Дія: во время прямого эфира откроется опрос в разделе "Сервіси". SMS: отправка сообщения с номером участника (от 1 до 10) на короткий номер 7576. С одного номера можно отправить только одно SMS за одного артиста (повторные голоса не учитываются).

10 финалистов Нацотбора 2026

Valeriya Force — Open Our Hearts MOLODI — legends Monokate — TYT The Elliens — Crawling Whispers LAUD — LIGHTKEEPER LELÉKA — Ridnym Mr. Vel — Do or Done KHAYAT — Герці Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

Напомним, что Jerry Heil является фавориткой Нацотбора, которая состоится в субботу, 7 февраля. Всего за право представлять Украину на Евровидении 2026 года в Вене соревнуются 10 участников.