Нацотбор на Евровидение 2026: прямая трансляция финала (видео)

Татьяна Кармазина
Финалисты Нацотбора 2026 Новость обновлена 07 февраля 2026, 11:41
Финалисты Нацотбора 2026. Фото Коллаж "Телеграфа"

Грандиозное шоу стартует в 19:00

В эту субботу в Киеве состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026, который пройдет в Вене, Австрия. Десять конкурсантов сразятся за шанс представлять Украину на 70-м международном песенном конкурсе, а победителя определят зрители и жюри.

Финал Национального отбора можно будет бесплатно смотреть как в Украине, так и за границей. Прямая трансляция начнется в 18:00 с предшоу, а основная часть финала — в 19:00. Также трансляция впервые будет доступна в полноценном формате с переводом на жестовой язык.

Ведущими главного музыкального события года стали неизменный голос конкурса Тимур Мирошниченко и популярная телеведущая Леся Никитюк. Музыкальной продюсершей нынешнего отбора выступила Джамала.

Нацотбор на Евровидение 2026: онлайн

Где смотреть трансляцию:

Трансляция доступна на всех платформах "Суспільного Мовлення":

Как голосовать:

Судьба участников зависит от зрителей и жюри в соотношении 50/50. Зрительное голосование начнется после выступления всех финалистов, о чем объявят ведущие в прямом эфире. Голосование за своего фаворита на конкурсе проходит двумя способами:

  1. Приложение Дія: во время прямого эфира откроется опрос в разделе "Сервіси".
  2. SMS: отправка сообщения с номером участника (от 1 до 10) на короткий номер 7576. С одного номера можно отправить только одно SMS за одного артиста (повторные голоса не учитываются).

10 финалистов Нацотбора 2026

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts
  2. MOLODI — legends
  3. Monokate — TYT
  4. The Elliens — Crawling Whispers
  5. LAUD — LIGHTKEEPER
  6. LELÉKA — Ridnym
  7. Mr. Vel — Do or Done
  8. KHAYAT — Герці
  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
  10. ЩукаРиба — Моя земля

Напомним, что Jerry Heil является фавориткой Нацотбора, которая состоится в субботу, 7 февраля. Всего за право представлять Украину на Евровидении 2026 года в Вене соревнуются 10 участников.

#Музыка #Конкурс #Шоу #Евровидение #Нацотбор