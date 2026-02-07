Сильные морозы до -22 градусов накроют Украину. Как долго продлится экстремальный холод

Холоднее всего будет на севере и востоке страны

Уже в ближайшие дни Украину накроются сильные морозы до -22 градусов. Лютые "минусы" будут держаться недолго.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозу синоптиков, холодная погода ожидается на севере страны.

Так, во вторник, 10 февраля, ночью столбик термометра на севере покажет до -22 градусов, днем — до -12 градусов. На западе будет немного теплее, ведь здесь ожидается ночью до -17 градусов. Сильные морозы также накроют центральные и восточные области, где ожидается до -21 градуса ночью и -12 градусов днем. Даже юг Украины не сможет порадоваться теплу, потому что здесь прогнозируют до -12 градусов ночью и -1 градус днем.

Погода в Украине 10 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Такие сильные морозы будут держаться примерно сутки, ведь уже в среду, 11 февраля, на большинстве территорий "минуса" ослабеют. В частности, на севере ночью будет до -11 градусов, а в центре страны — до -10 градусов. На юге столбик термометра покажет до -8 градусов ночью и до +4 градусов днем. Самая теплая погода ожидается на западе, где уже днем пригреет солнце до +5 градусов. Однако морозы еще будут держаться на востоке — до -18 градусов.

Погода в Украине 11 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Напомним, сильные морозы в феврале синоптики уже называют аномальным холодом, который последний раз фиксировали еще 70 лет назад.

