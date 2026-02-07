Укр

Эту ошибку делает каждый: почему не стоит заваривать чай кипятком

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Температура воды очень важна при заваривании чая Новость обновлена 07 февраля 2026, 20:27
Температура воды очень важна при заваривании чая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Правильная температура воды является важной основой вкусного и полезного чая

Очень горячая вода во время заваривания оказывает существенное влияние на вкус и аромат чая. Также использование кипятка может лишить его полезных свойств.

Температура воды, в первую очередь, зависит от сорта чая. "Телеграф" расскажет о приготовлении этого напитка.

Почему нельзя заливать чай кипятком

Чайные листья содержат немало антиоксидантов, витаминов и аминокислот. От слишком высокой температуры воды при заваривании напитка большинство этих компонентов разрушаются. В частности, одни из самых мощных антиоксидантов — катехины, при высокой температуре теряют свои свойства.

Какая должна быть температура

Черный чай можно заваривать очень горячей водой. Ее температура может достигать 90-95 градусов.

Черный чай может "выдержать" самую высокую температуру заваривания
Черный чай может "выдержать" самую высокую температуру заваривания

Традиционный китайский чай улун, который по степени ферментации стоит между зеленым и черным чаями – лучше заваривается при температуре 80-90 градусов. В таких условиях напиток раскрывает свой экзотический вкус и аромат.

Листья чая могут разрушаться от воздействия высоких температур и портить вкус напитка
Листья чая могут разрушаться от воздействия высоких температур и портить вкус напитка

Листья белого или зеленого чая, отличаются тонкой и хрупкой структурой. Из-за высокой температуры в нем разрушаются эфирные масла, создающие тонкий аромат – напиток становится неприятным и горьким на вкус. Оптимальной температурой воды является 70-80 градусов для зеленого чая и 60-70 градусов для белого.

Зеленый чай не выдерживает высоких температур из-за хрупкости листьев
Зеленый чай не выдерживает высоких температур из-за хрупкости листьев

Не менее важную роль играет время заваривания напитка. Например, зеленый чай нужно заваривать около 2-3 минут, белый от 3 до 5 минут, черный 4-5 минут, а улун – 3-4 минуты. Также напиток станет горьким, если его слишком долго настаивать.

Фруктовые чаи можно заливать даже очень горячей водой
Фруктовые чаи можно заливать даже очень горячей водой

Как определить температуру воды без термометра

Вскипятите чайник. Откройте крышку – так вода остынет до:

  • 90-95°C — через 2-3 минуты после закипания.
  • 80-85°C — через 5-7 минут после закипания.
  • 70-75°C — через 10 минут после закипания.
Правильная температура воды при приготовлении чая раскрывает вкус и аромат напитка.
Правильная температура воды при приготовлении чая раскрывает вкус и аромат напитка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем чайному пакетику бумажная бирка. Оказывается, у нее есть сверхважная миссия.

Теги:
#Напиток #Чай #Температура #Заваривание