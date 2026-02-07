Эту ошибку делает каждый: почему не стоит заваривать чай кипятком
Правильная температура воды является важной основой вкусного и полезного чая
Очень горячая вода во время заваривания оказывает существенное влияние на вкус и аромат чая. Также использование кипятка может лишить его полезных свойств.
Температура воды, в первую очередь, зависит от сорта чая. "Телеграф" расскажет о приготовлении этого напитка.
Почему нельзя заливать чай кипятком
Чайные листья содержат немало антиоксидантов, витаминов и аминокислот. От слишком высокой температуры воды при заваривании напитка большинство этих компонентов разрушаются. В частности, одни из самых мощных антиоксидантов — катехины, при высокой температуре теряют свои свойства.
Какая должна быть температура
Черный чай можно заваривать очень горячей водой. Ее температура может достигать 90-95 градусов.
Традиционный китайский чай улун, который по степени ферментации стоит между зеленым и черным чаями – лучше заваривается при температуре 80-90 градусов. В таких условиях напиток раскрывает свой экзотический вкус и аромат.
Листья белого или зеленого чая, отличаются тонкой и хрупкой структурой. Из-за высокой температуры в нем разрушаются эфирные масла, создающие тонкий аромат – напиток становится неприятным и горьким на вкус. Оптимальной температурой воды является 70-80 градусов для зеленого чая и 60-70 градусов для белого.
Не менее важную роль играет время заваривания напитка. Например, зеленый чай нужно заваривать около 2-3 минут, белый от 3 до 5 минут, черный 4-5 минут, а улун – 3-4 минуты. Также напиток станет горьким, если его слишком долго настаивать.
Как определить температуру воды без термометра
Вскипятите чайник. Откройте крышку – так вода остынет до:
- 90-95°C — через 2-3 минуты после закипания.
- 80-85°C — через 5-7 минут после закипания.
- 70-75°C — через 10 минут после закипания.
