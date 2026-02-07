Олімпіада-2026: розклад та результати українців 8 лютого (оновлюється)

Українські біатлоністи вступають у боротьбу за нагороди

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудеться другий ігровий день. На Олімпіаді цього дня стартує біатлон.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті претендують на медалі у біатлоні і не тільки

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

У другий змагальний день українці боротимуться за медалі у гірських лижах, скіатлоні, біатлоні, сноуборді та санному спорті. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 8 лютого (оновлюється)

09:00. Санний спорт. Одиночки. Жінки (5-й та 6-й заїзди). Олена Смага, Юліана Туницька.

10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація). Аннамарі Данча.

11.00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд). Аннамарі Данча.

12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки. Анастасія Шепіленко.

13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км. +10 км.). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор.

14.00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу.

14.30. Санний спорт. Двійки. Чоловіки (тренувальні заїзди 1 та 2). Богдан Бабура/Марціновський Даниїл, Ігор Гой/Назарій Качмар.

14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу.

15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина.

15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали.

15:26. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал.

15:29. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал.

15:46. Санний спорт. Двійки. Жінки (тренувальні заїзди 1 та 2). Олександра Мох/Олена Стецьків.

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (заїзд 3). Антон Дукач, Андрій Мандзій.

19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (заїзд 4). Антон Дукач, Андрій Мандзій.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.