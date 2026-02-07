Вы будете удивлены: какая фамилия была у жены Виктора Ющенко до свадьбы

Ее родители родились в Украине, встретились в Германии и эмигрировали в США

История любви третьего президента Украины Виктора Ющенко и его супруги Екатерины в свое время была одной из самых обсуждаемых тем в украинской политике. Однако мало кто знает, какую фамилию носила будущая первая леди до того, как стала Ющенко.

Что нужно знать:

Екатерина Михайловна родилась в Чикаго в семье украинских эмигрантов и построила карьеру в США

В 1993 году она встретила Виктора Ющенко, а через пять лет стала его женой

Екатерина Михайловна родилась в США в семье украинских эмигрантов. До брака ее звали Кэтрин-Клер (англ. Katherine-Claire) Чумаченко. Ее девичья фамилия имеет глубокие украинские корни, хотя сама Екатерина долгое время строила успешную карьеру в правительственных структурах Соединенных Штатов именно под этим именем.

Семейные корни

Отец Екатерины Михаил Чумаченко (1917-1998), родился в селе Зайцевка Харьковской области. Он пережил Голодомор 1932-1933 годов, изучал электротехнику в Лисичанске и служил в Советской армии, где был захвачен немцами и вывезен в Германию. Мать София Чумаченко (1927-2012), родилась в Литках Киевской области и в 14 лет также оказалась в Германии на принудительных работах. Там Михаил и София встретились, поженились, и в 1945 году у них родилась дочь Лидия (старшая сестра Екатерины). В 1956 году семья иммигрировала в США, а спустя пять лет, в Чикаго, родилась Екатерина.

Судьбоносная встреча

Виктор Ющенко познакомился с Кэтрин в 1993 году во время авиаперелета. В то время Чумаченко работала в американской компании KPMG и сопровождала делегацию украинских банкиров, среди которых был и глава Нацбанка Виктор Ющенко. Официально они обручились в январе 1998 года, после чего Екатерина приняла фамилию мужа.

Интересно, что из-за американского происхождения и работы в Госдепартаменте США Екатерину Михайловну недруги называли "агентом ЦРУ", однако она всегда отмечала свое украинское происхождение и патриотизм.

