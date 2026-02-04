Нацотбор на Евровидение 2026: где и когда бесплатно смотреть трансляцию

В эту субботу украинцы выберут нашего представителя на Евровидение 2026

В субботу, 7 февраля, в Украине состоится Национальный отбор на Евровидение 2026. Своими голосами украинцы из 10 финалистов выберут одного представителя, который будет выступать в мае на сцене европейского песенного конкурса. Трансляцию Нацотбора можно будет посмотреть бесплатно, как в Украине, так и за ее пределами.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение 2026.

График трансляции 7 февраля

18:00 — Предшоу: закулисье, интервью с участниками и путь финалистов к сцене. Ведущая — Анна Тульева.

19:00 — Начало финала Нацотбора: основная концертная программа и голосование. Ведущие — Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

Нацотбор будет проходить в субботу, 7 февраля. Фото: Суспільне

Где смотреть онлайн бесплатно

Трансляция будет доступна как в Украине, так и в любой точке Европы через интернет-платформы:

В интернете

YouTube: Канал "Євробачення Україна". Здесь также будет доступна дорожка с английскими комментариями для иностранных зрителей.

Сайты: Официальные порталы Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Facebook: Официальные страницы "Суспільного" и "Евровидения Украина".

По телевизору и радио (Украина)

Телеканал: "Суспільне Культура".

Радио: "Радіо Промінь" (с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко).

В смартфоне

Приложение "Дія": В разделе "Дія.ТV" можно смотреть прямой эфир, а позже там же пройдет голосование за победителя.

Среди 10 финалистов украинцы выбрут одного. Фото: Суспільне

10 финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

Valeriya Force — Open Our Hearts MOLODI — legends Monokate (проект Катерины Павленко из Go_A) — TYT The Elliens — Crawling Whispers LAUD — LIGHTKEEPER LELÉKA — Ridnym Mr. Vel — Do or Done KHAYAT — Герци Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

