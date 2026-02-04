Укр

Нацотбор на Евровидение 2026: где и когда бесплатно смотреть трансляцию

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ведущими Нацотбора будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко Новость обновлена 04 февраля 2026, 18:28
Ведущими Нацотбора будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Фото Коллаж "Телеграф"

В эту субботу украинцы выберут нашего представителя на Евровидение 2026

В субботу, 7 февраля, в Украине состоится Национальный отбор на Евровидение 2026. Своими голосами украинцы из 10 финалистов выберут одного представителя, который будет выступать в мае на сцене европейского песенного конкурса. Трансляцию Нацотбора можно будет посмотреть бесплатно, как в Украине, так и за ее пределами.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение 2026.

График трансляции 7 февраля

  • 18:00 — Предшоу: закулисье, интервью с участниками и путь финалистов к сцене. Ведущая — Анна Тульева.
  • 19:00 — Начало финала Нацотбора: основная концертная программа и голосование. Ведущие — Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
Нацотбор на Евровидение 2026
Нацотбор будет проходить в субботу, 7 февраля. Фото: Суспільне

Где смотреть онлайн бесплатно

Трансляция будет доступна как в Украине, так и в любой точке Европы через интернет-платформы:

В интернете

По телевизору и радио (Украина)

  • Телеканал: "Суспільне Культура".
  • Радио: "Радіо Промінь" (с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко).

В смартфоне

  • Приложение "Дія": В разделе "Дія.ТV" можно смотреть прямой эфир, а позже там же пройдет голосование за победителя.
Нацотбор на Евровидение 2026
Среди 10 финалистов украинцы выбрут одного. Фото: Суспільне

10 финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts
  2. MOLODI — legends
  3. Monokate (проект Катерины Павленко из Go_A) — TYT
  4. The Elliens — Crawling Whispers
  5. LAUD — LIGHTKEEPER
  6. LELÉKA — Ridnym
  7. Mr. Vel — Do or Done
  8. KHAYAT — Герци
  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
  10. ЩукаРиба — Моя земля

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еврофаны оценили участников Нацотбора на "Евровидение 2026". В фаворитах Jerry Heil и MOLODI.

Теги:
#Трансляции #Нацотбор #Евровидение 2026