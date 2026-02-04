Нацотбор на Евровидение 2026: где и когда бесплатно смотреть трансляцию
В эту субботу украинцы выберут нашего представителя на Евровидение 2026
В субботу, 7 февраля, в Украине состоится Национальный отбор на Евровидение 2026. Своими голосами украинцы из 10 финалистов выберут одного представителя, который будет выступать в мае на сцене европейского песенного конкурса. Трансляцию Нацотбора можно будет посмотреть бесплатно, как в Украине, так и за ее пределами.
"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение 2026.
График трансляции 7 февраля
- 18:00 — Предшоу: закулисье, интервью с участниками и путь финалистов к сцене. Ведущая — Анна Тульева.
- 19:00 — Начало финала Нацотбора: основная концертная программа и голосование. Ведущие — Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
Где смотреть онлайн бесплатно
Трансляция будет доступна как в Украине, так и в любой точке Европы через интернет-платформы:
В интернете
- YouTube: Канал "Євробачення Україна". Здесь также будет доступна дорожка с английскими комментариями для иностранных зрителей.
- Сайты: Официальные порталы Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.
- Facebook: Официальные страницы "Суспільного" и "Евровидения Украина".
По телевизору и радио (Украина)
- Телеканал: "Суспільне Культура".
- Радио: "Радіо Промінь" (с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко).
В смартфоне
- Приложение "Дія": В разделе "Дія.ТV" можно смотреть прямой эфир, а позже там же пройдет голосование за победителя.
10 финалистов Нацотбора на Евровидение 2026
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- MOLODI — legends
- Monokate (проект Катерины Павленко из Go_A) — TYT
- The Elliens — Crawling Whispers
- LAUD — LIGHTKEEPER
- LELÉKA — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- KHAYAT — Герци
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- ЩукаРиба — Моя земля
