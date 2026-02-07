Россия ударила по самой большой подстанции в Европе. Какие прогнозы отключений во время морозов
После атаки дефицит электроэнергии может усугубиться
В ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Это была первая самая большая атака по крупнейшей электроподстанции в Европе.
Что нужно знать:
- В результате нового удара по энергетике отключений света в Украине будет больше
- Сильные морозы, которые накроют страну, могут осложнить ситуацию
- Россия атаковала не только Западноукраинскую подстанцию
Об этом сообщил Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, в эфире Киев24. По его словам, ночная атака РФ по энергетике нанесла большой ущерб, однако "апокалипсиса не будет".
"Это был первый удар по крупнейшей электроподстанции в Европе — Западноукраинской 750 кВ во Львовской области", — говорит Игнатьев.
Он объясняет, что эта подстанция регулирует электроснабжение в западных регионах Украины. Она объединяет в себе выдачу с Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской теплоэлектростанции и частично Добротворской теплоэлектростанции. Кроме того, отвечает за принятие электрической энергии в условиях импорта и аварийно-диспетчерской помощи из Европейского Союза.
Основное направление удара России – Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская область, Винниччина. Атаки были направлены на Киевскую подстанцию, Западноукраинскую, Ровенскую, Бурштынскую ТЭС, Добротворскую ТЭС, Трипольскую ТЭЦ. В результате образовалась непростая ситуация. Но Игнатьев отмечает, что "апокалипсиса не будет", однако следующие четыре дня в условиях усиленных морозов будут сложными.
Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
По данным Укргидрометцентра, с 9 февраля, с понедельника, Украину снова накроют сильные морозы. Кое-где они будут достигать -22 градусов ночью и продержаться в течение нескольких дней. Ведь 10 и 11 февраля сильные "минусы" распространятся даже на центральные и западные области. Однако и юг ожидают немалые скачки столбика термометра до -12 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 6 февраля Россия ударила по Кропивницкому "Кинжалами".