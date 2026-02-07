Харьков снова будет страдать от сильных морозов: когда наступит время пуховиков

Зимняя погода на этой неделе будет нестабильной

В Харькове в ближайшие дни прогнозируется неустойчивая погода с резкими перепадами температуры. Местами температура упадет почти до -20 градусов, но вскоре ожидается резкое и существенное потепление.

Холоднее всего будет в течение 9-12 февраля, ведь тогда показатели на термометрах упадут до -19 градусов. Прогноз погоды дал синоптический ресурс "Погода 33".

Какая будет погода в Харькове

В начале периода, 7-8 февраля, , в Харькове сохранится относительно умеренная зимняя погода: ночью температура будет опускаться до -8…-6 градусов, днем будет колебаться в пределах -4…+1. В эти дни возможны осадки в виде снега, местами умеренные, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Погода в Харькове на ближайшую неделю. Фото: Погода 33

Уже с 9 февраля ситуация резко изменится. В город придет волна холодного воздуха, и температура стремительно пойдет вниз. В ночные часы столбики термометров опустятся до -19…-15 градусов. Дневная температура также будет оставаться низкой — около -14…-10 градусов. Именно этот период станет самым холодным по прогнозу.

Однако долго сильные морозы не продержатся. Уже с 12 февраля в Харькове начнется постепенное, но ощутимое потепление. Ночные морозы ослабнут до -7…-3 градусов, а днем температура быстро приблизится к нулевой отметке.

Наибольшие изменения в погоде ожидаются в конце следующей недели, 14-15 февраля. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 0 до +3 градусов. На фоне оттепели возможны осадки, в частности мокрый снег или дождь, что будет создавать гололедицу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 9 февраля в некоторых регионах термометры могут показать до -23 градусов.