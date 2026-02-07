Поможет даже суперклей? Три способа сделать обувь менее скользкой

Собрали популярные лайфхаки из соцсетей, помогающие удержать равновесие

Пройти по гололедице и не упасть — задача, с которой столкнулись в начале февраля немало украинцев. Когда носки на обувь и другие способы не помогают, на смену приходят другие уловки.

В соцсети "Тредс" украинцы поделились лайфхаками, как не скользить по обмерзшему тротуару. "Телеграф" собрал самые интересные. Отметим, что многие комментаторы советовали иметь с собой соль или песок, что посыпать особенно скользкие и опасные места.

Лак для волос

Средство из арсенала парикмахеров может пригодиться. Нужно начисто вымыть подошву, высушить и нанести лак на нее. Делать это нужно осторожно, не чрезмерно.

Суперклей с приложениями

Сделать самодельные "кошки" может помочь суперклей. Его наносят на подошву и добавляют абразив, например песок или кошачий наполнитель.

"Супер клей и кошачий наполнитель — мелкий песок. Хватает на пару выходов, клей стирается", — пишет пользовательница Дарья. Отметим, что подобный способ может оставить следы на подошве.

Комментарии с лайфхаками против гололеда

Цепи

Когда ничего другого не срабатывает – цепи для обуви могут стать последним способом передвижения. Подобные используются в горной местности для автомобилей. Пользователь Андрей Черный поделился фото, как они выглядят на обуви и отметил, что стоят около 400-450 грн.

Цепи для обуви/ Фото: Андрей Черный

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из подручных материалов против гололеда можно использовать доску с гвоздями или скребок для посуды. Это поможет удержаться на ногах.