Одна из беднейших стран мира покорила сердца болельщиков на Олимпиаде (фото)

Михаил Корнилов
Читати українською
Гаити представила красочную форму на Игры-2026

У олимпийской сборной Монголии появился конкурент на Олимпиаде-2026 в Италии. Дело в том, что команда Гаити представила яркую парадную форму для Игр, что вызвало восторг в сети.

Что нужно знать

  • Гаити представила уникальную форму на Олимпийские игры
  • Экипировку разработала известный дизайнер Стелла Жан
  • Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Гаитяне приехали на Олимпийские игры в составе команды из двух спортсменов, однако это страна уже громко заявила о себе в Италии. Все из-за экипировки, которую разработала дизайнер Стелла Жан.

Форма олимпийской сборной Гаити/Фото: instagram.com/stellajean_sj_
Форма олимпийской сборной Гаити/Фото: instagram.com/stellajean_sj_
Форма олимпийской сборной Гаити/Фото: instagram.com/stellajean_sj_
Форма олимпийской сборной Гаити/Фото: instagram.com/stellajean_sj_

Эта форма — не упражнение в стиле. Это акт ответственности. Каждая деталь продумана. Каждый сантиметр ткани несет в себе обязанность рассказать историю — и волю к выживанию.

Стелла Жан

Справка: Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки и Западного полушария, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.

Гаити на карте мира

Особенно всем понравилась женская форма сборной Гаити, правда, на Игры от этой страны квалифицировались двое мужчин: горнолыжник Ришарсон Виано и лыжник Стивенсон Савар. В сети отметили оригинальный дизайн формы гаитян.

К слову, футбольная сборная Гаити квалифицировалась на чемпионат мира по футболу-2026. Правда, президент США Дональд Трамп может не позволить гаитянам посетить Мундиаль.

