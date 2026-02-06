Не страшны ни морозы, ни лужи. Американка показала лайфхак, как утеплить обувь без лишних трат
-
-
На особый способ утепления потребуется несколько минут
Во время сильных морозов в Украине многие сталкиваются с тем, что как бы тепло не одевались и не обувались, ноги быстро замерзают, а иногда и промокают. Однако в сети уже предложили рабочий лайфхак.
Соответствующее видео опубликовала американка в Тик Ток. По ее словам, чтобы утеплить ноги надолго, нужно иметь всего две вещи носки и фольгу.
На ролике женщина показала, что сначала закутывает ноги в фольгу. При этом обязательно матовый слой должен быть внутрь, иначе материал не будет держать тепло. Далее сверху на ноги пользовательница одевает шерстяные носки с удлиненной зоной в области икр. После этого можно обувать любые сапоги, но желательно, чтобы они были из натурального материала: кожи или замши.
Заметим, что в комментариях многие американцы были удивлены таким лайфхаком и предложили свой вариант. Ведь по мнению некоторых мало приятно в том, чтобы ходить с фольгой на ногах, поэтому лучше сначала надеть носки, а потом уже фольгу.
Люди под видео писали:
- Это выглядит чертовски неудобно.
- Сначала носки.
- Раньше нам приходилось одевать носок, потом фольгу, потом еще один носок, потом хлебный пакет, а затем ботинок.
