Укр

Не страшны ни морозы, ни лужи. Американка показала лайфхак, как утеплить обувь без лишних трат

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как утеплить обувь Новость обновлена 06 февраля 2026, 18:51
Как утеплить обувь. Фото Коллаж "Телеграфа"

На особый способ утепления потребуется несколько минут

Во время сильных морозов в Украине многие сталкиваются с тем, что как бы тепло не одевались и не обувались, ноги быстро замерзают, а иногда и промокают. Однако в сети уже предложили рабочий лайфхак.

Соответствующее видео опубликовала американка в Тик Ток. По ее словам, чтобы утеплить ноги надолго, нужно иметь всего две вещи носки и фольгу.

На ролике женщина показала, что сначала закутывает ноги в фольгу. При этом обязательно матовый слой должен быть внутрь, иначе материал не будет держать тепло. Далее сверху на ноги пользовательница одевает шерстяные носки с удлиненной зоной в области икр. После этого можно обувать любые сапоги, но желательно, чтобы они были из натурального материала: кожи или замши.

Заметим, что в комментариях многие американцы были удивлены таким лайфхаком и предложили свой вариант. Ведь по мнению некоторых мало приятно в том, чтобы ходить с фольгой на ногах, поэтому лучше сначала надеть носки, а потом уже фольгу.

Люди под видео писали:

  • Это выглядит чертовски неудобно.
  • Сначала носки.
  • Раньше нам приходилось одевать носок, потом фольгу, потом еще один носок, потом хлебный пакет, а затем ботинок.

Напомним, что в сети предложили бюджетный лайфхак, чтобы обувь не была слишком скользкой на льду. Для этого нужно использовать любой лак для волос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за несколько минут сделать супер-грелку, чтобы не замерзнуть в квартире без отопления.

Теги:
#Обувь #Зима #Лайфхак