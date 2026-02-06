Не страшны ни морозы, ни лужи. Американка показала лайфхак, как утеплить обувь без лишних трат

На особый способ утепления потребуется несколько минут

Во время сильных морозов в Украине многие сталкиваются с тем, что как бы тепло не одевались и не обувались, ноги быстро замерзают, а иногда и промокают. Однако в сети уже предложили рабочий лайфхак.

Соответствующее видео опубликовала американка в Тик Ток. По ее словам, чтобы утеплить ноги надолго, нужно иметь всего две вещи носки и фольгу.

На ролике женщина показала, что сначала закутывает ноги в фольгу. При этом обязательно матовый слой должен быть внутрь, иначе материал не будет держать тепло. Далее сверху на ноги пользовательница одевает шерстяные носки с удлиненной зоной в области икр. После этого можно обувать любые сапоги, но желательно, чтобы они были из натурального материала: кожи или замши.

Заметим, что в комментариях многие американцы были удивлены таким лайфхаком и предложили свой вариант. Ведь по мнению некоторых мало приятно в том, чтобы ходить с фольгой на ногах, поэтому лучше сначала надеть носки, а потом уже фольгу.

Люди под видео писали:

Это выглядит чертовски неудобно.

Сначала носки.

Раньше нам приходилось одевать носок, потом фольгу, потом еще один носок, потом хлебный пакет, а затем ботинок.

Напомним, что в сети предложили бюджетный лайфхак, чтобы обувь не была слишком скользкой на льду. Для этого нужно использовать любой лак для волос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за несколько минут сделать супер-грелку, чтобы не замерзнуть в квартире без отопления.