Блюда за 12 тысяч. Как выглядит любимый ресторан Коломойского и Порошенко, и что в меню (фото)

Подают здесь преимущественно морепродукты

Одно из киевских элитных заведений может похвастаться не только своим меню, но и тем, что его любит посещать бывший президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский. Правда, последний из-за нахождения в СИЗО уже давно там не был.

"Телеграф" расскажет, что известно о ресторане Catch Seafood Restaurant, а также какие там цены. Добавим, что заведение находится на улице Владимирской, 12 в Киеве.

Известно, что в 2018 году Петр Порошенко со своей супругой ужинали в элитном ресторане Catch Seafood Restaurant. При этом их визит был не публичным и сопровождался кучей охраны, как вспоминают очевидцы. Тогда предполагалось, что Порошенко приехал на празднование дня рождения генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Порошенко в Catch Seafood Restaurant. Фото: Facebook/Мирослава Коба

К слову, этот ресторан в сети называют любимым заведением Игоря Коломойского. Правда, когда он здесь был последний раз неизвестно, ведь бизнесмен находится под стражей с 2023 года.

Интерьер Catch Seafood Restaurant

Что в меню в элитном ресторане и какие цены

Catch Seafood Restaurant – заведение, специализирующееся на различных морепродуктах и свежей рыбе. Здесь вы не найдете ни борща, ни вареников, ни пиццы. Однако можно полакомиться устрицами, крабом и лобстером, гребешками или осьминогом. Хотя цены заведения впечатляют, ведь некоторые блюда стоят более 12 тысяч гривен.

Какие блюда в меню:

Карпачо из креветок карабинерос, манго и перец чили 4 775 ₴ за порцию

за порцию Гребешки жаренные в топленом масле, пармезановое пюре 3 115 ₴ за порцию

Цены в Catch Seafood Restaurant

Фаланги краба, икровый соус 6 445 грн за порцию

за порцию Лобстер гриль или в азиатском стиле 12 900 грн/шт.

Цены в Catch Seafood Restaurant

Гребешки 1 733 грн за 100 г

за 100 г Картофельное пюре из васаби — 565 грн

Цены в Catch Seafood Restaurant

Пирожные Шу с ванильным и маракуевым кремом, белый шоколад, фруктовый тартар за 398 грн

Цены в Catch Seafood Restaurant

