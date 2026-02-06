Блюда за 12 тысяч. Как выглядит любимый ресторан Коломойского и Порошенко, и что в меню (фото)
Подают здесь преимущественно морепродукты
Одно из киевских элитных заведений может похвастаться не только своим меню, но и тем, что его любит посещать бывший президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Коломойский. Правда, последний из-за нахождения в СИЗО уже давно там не был.
"Телеграф" расскажет, что известно о ресторане Catch Seafood Restaurant, а также какие там цены. Добавим, что заведение находится на улице Владимирской, 12 в Киеве.
Известно, что в 2018 году Петр Порошенко со своей супругой ужинали в элитном ресторане Catch Seafood Restaurant. При этом их визит был не публичным и сопровождался кучей охраны, как вспоминают очевидцы. Тогда предполагалось, что Порошенко приехал на празднование дня рождения генпрокурора Украины Юрия Луценко.
К слову, этот ресторан в сети называют любимым заведением Игоря Коломойского. Правда, когда он здесь был последний раз неизвестно, ведь бизнесмен находится под стражей с 2023 года.
Что в меню в элитном ресторане и какие цены
Catch Seafood Restaurant – заведение, специализирующееся на различных морепродуктах и свежей рыбе. Здесь вы не найдете ни борща, ни вареников, ни пиццы. Однако можно полакомиться устрицами, крабом и лобстером, гребешками или осьминогом. Хотя цены заведения впечатляют, ведь некоторые блюда стоят более 12 тысяч гривен.
Какие блюда в меню:
- Карпачо из креветок карабинерос, манго и перец чили 4 775 ₴ за порцию
- Гребешки жаренные в топленом масле, пармезановое пюре 3 115 ₴ за порцию
- Фаланги краба, икровый соус 6 445 грн за порцию
- Лобстер гриль или в азиатском стиле 12 900 грн/шт.
- Гребешки 1 733 грн за 100 г
- Картофельное пюре из васаби — 565 грн
- Пирожные Шу с ванильным и маракуевым кремом, белый шоколад, фруктовый тартар за 398 грн
