Самая длинная набережная Европы простирается вдоль украинского города: ее краткая история (фото)

Она состоит из трех частей, на ней есть пять мостов и десятки памятников

В городе Днепр расположена набережная, которая считается самой длинной в Европе. Она простирается вдоль правого берега реки Днепр и привлекает местных жителей и туристов.

Днепровская набережная известна не только своей длиной, но и красотой. Подробнее о ней написали в "dnipro.libr.dp.ua".

Днепровская набережная: более 23 км красоты и популярных мест для прогулок

По данным городской библиотеки и департамента культуры, ее протяженность превышает 23 километра, тогда как другие источники называют около 30 километров. Это сплошная набережная, которая условно делится на три части: Заводская, Сичеславская и Победы.

Центральный участок имеет ширину 67 метров и включает проезжую часть и прогулочную аллею.

Как выглядит набережная: photodnepr

Для прогулок туристы чаще всего выбирают именно центральную Сичеславскую набережную, но местные жители посещают и два других участка. Набережная была построена в 1950-х годах, а впоследствии несколько раз реконструирована и усовершенствована.

В середине 2000-х годов провели полную реконструкцию. Сейчас набережная является популярным местом для отдыха и прогулок. Здесь расположены памятники, скульптуры, кафе и рестораны, а Фестивальный причал часто используется для городских мероприятий.

Люди ходят по набережной. Фото: dnipro.libr.dp.ua

Вдоль набережной расположены популярные памятки и скульптуры, а также памятники воинам и героям города. Здесь объединились современные здания, рестораны, фонтаны "Белый Лебедь", "Кульбабка" и "Каскад". Правый и левый берега соединены пятью мостами, среди которых самый известный – Мерефо-Херсонский железнодорожный.

