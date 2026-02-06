Забрасывали яйцами в Грузии. Как выглядит единственная дочь Лаврова, сколько ей лет и где она сейчас

Наследница путиниста родилась в "ненавистной" Америке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого в народе называют любимым "конем" российского президента Путина, более 50 лет состоит в браке с женой Марией. У супругов есть единственная дочь.

Что нужно знать:

Екатерина Лаврова родилась и выросла в США

Она замужем за российским миллиардером Александром Винокуровым

В 2022 году США ввели санкции как против родственницы главы МИД РФ

Екатерина Лаврова родилась 3 апреля 1983 года в США, а точнее — в Нью-Йорке. В то время Лавров-старший работал там в советском представительстве при ООН. Дочь рупора Кремля училась в школе на Манхэттене, занималась бальными танцами и регулярно посещала оперные постановки. Высшее образование она получила в Колумбийском университете, где изучала политологию.

После окончания вуза Екатерина вернулась в Москву. Сначала она работала в пресс-службе нефтегазовой компании, затем проходила стажировку в Лондонской школе экономики.

В 2007 году дочь Лаврова устроилась в российское подразделение британской галереи Haunch of Venison, которая представляла произведения современных художников. Спустя три года она перешла в структуру аукционного дома Christie’s, где занимались продажей антиквариата, фотографий, ювелирных изделий и других ценных предметов.

Позже Екатерина основала собственную компанию Smart Art, специализирующуюся на продвижении художественных проектов и взаимодействии между художниками и коллекционерами.

Личная жизнь

В 2008 году Лаврова вышла замуж за российского предпринимателя Александра Винокурова, с которым познакомилась во время учебы в Лондоне. Ее супруг — крупный бизнесмен, основной акционер сети "Магнит" и глава Marathon Group, которого относят к кругу, близкому к Путину. Через два года после свадьбы у пары родился сын, позже — дочь.

Жизнь после вторжения в Украину

Несмотря на наличие у Екатерины американского гражданства, а у Александра — российского и израильского, международных санкций за поддержку войны избежать не удалось. В 2022 году США ввели ограничения против Екатерины и ее матери Марии как родственниц главы МИД России. Александр Винокуров, в свою очередь, оказался в санкционном списке ЕС.

В 2023 году супруги Винокуровы приехали в Грузию на свадьбу брата Александра. Однако у гостиницы, где они планировали остановиться, прошла акция протеста, а их автомобиль забросали яйцами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба не состоится, после чего Винокуровы покинули страну.

Где сейчас дочь Лаврова

В 2025 году Екатерина, которой сейчас 42 года, по-прежнему значилась владелицей компании Smart Art, хотя ее структура уже давно не организует новых выставок. Единственная дочь Лаврова старается не привлекать к себе внимания, редко выходит в публичное пространство и избегает контактов с прессой.

Сейчас министр иностранных дел РФ живет в Москве. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит здание, где живет Лавров. Стоит отметить, что дом получил прозвище "дом друзей Путина", поскольку среди соседей Лаврова и его семьи — ближайшие соратники президента России: руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава подсанкционного банка ВТБ Андрей Костин и другие путинские лизоблюды.