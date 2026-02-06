"Потери снизились втрое". Как это удалось 3-му армейскому корпусу, рассказал заместитель Белецкого
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Основную роль играет не только единая система подготовки личного состава
Третий армейский корпус имеет одни из наименьших потерь на фронте среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). За два месяца руководства офицерами в бригадах, которые присоединились к тактической группировке, эти показатели снизились втрое.
Об этом рассказал Максим Жорин, заместитель командира 3-го армейского корпуса генерала Андрея Белецкого, в интервью на YouTube-канале "Орестократия". По его словам, в 2025 году во время формирования корпуса была проделана большая работа, которая уже дает результаты.
Что нужно знать:
- Третий армейский корпус использует не только современный подход к линии боевого столкновения
- Потери корпуса существенно отличаются от общевойсковых
"Все зашедшие в корпус подразделения имеют единую систему подготовки личного состава, одинаковую систему и принципы обеспечения", — говорит военный.
Жорин объясняет, что в 2025 году, когда "заходили" в корпус, некоторые бригады возникало немало вопросов. Ведь у некоторых из них не было даже наблюдения переднего края. И тут сразу возник вопрос: "А как вы управляете сегодня боем?" Более того, были штабы, в которых вместо карт — бильярд. Однако уже сейчас 3-й армейский корпус выравнивает подразделения по обеспечению, подготовке, опыту применения сил и средств, то есть управления непосредственно боем.
"Мы вводим обязательные анализы любых действий, будь-то оборонные или наступательные. Они всегда анализируются с максимальным кругом командиров и участников этих действий для того, чтобы сразу видеть ошибки, если они есть, чтобы другие потом не повторялись", — объясняет военный.
Заместитель Белецкого добавляет, что корпус культивирует современный подход к передней линии боевого столкновения, однако как таковой линии боевого столкновения уже не существует очень давно.
Какие потери в 3-м армейском корпусе
Жорин говорит, что потери корпуса существенно отличаются от общевойсковых. Точные данные озвучить он не может, но приблизительные цифры называет. Если говорить о логистике, то 3-й армейский корпус значительно сократил потери при перевозке.
"В общем по войску, даже на позициях меньше людей получает ранения и погибает, чем во время передвижений к ним. Потому что сегодня обычно нужно идти не 1-2 км, а 7, 10, иногда 15 км", — объясняет военный.
По его словам, за два месяца руководства офицерами корпуса в бригадах, вошедших в него в 2025 году, потери снизились втрое. А это всего два месяца. За этот период невозможно воплотить все планы, но некоторые результаты уже есть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как повлияет на войну то, что российская армия осталась без Starlink.