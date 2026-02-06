Starlink вне доступа: Федиенко объяснил, как ограничения повлияли на возможности россиян
Решение компании существенно сократило возможности передачи данных на поле боя
SpaceX ограничила доступ к системе спутникового интернета Starlink для россиян для запуска вражеских дронов по Украине, что уже заметно сказывается на их возможностях и результатах.
Что нужно знать:
- Ранее враг обходил доступ через спуфинг — подмену координат терминалов
- Ограничение работает по принципу "белого списка"
- Отключения уже повлияли на связь и координацию операций
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
По его словам, ранее россияне использовали Starlink через так называемый спуфинг — подмену координат, чтобы система "думала", что терминал находится за границей — условно, во Львове или Франции и т.д. После блокировки по ID-номерам связь была утрачена практически мгновенно. И это уже сказалось на боевой возможности противника.
То есть мы уже ударили по их боеспособности, но не с точки зрения оружия, а с точки взаимодействия коммуникации. Та же история касается и элементов поражения на дронах, на самолета, где они использовали "Старлинки". Теперь они не могут использовать. И по факту мы наблюдаем за эти дни очень сильное замедление не только их продвижения, но и любых активных операций по ударам
Он отметил, что технически восстановить доступ сложно, хотя и недооценивать такую возможность, по словам Федиенко, нельзя.
Эксперт говорит, что россияне SIM-карты, например "Киевстара, а позже начали подключаться к Starlink, что позволяло обходить ограничения. Эксперт подчеркнул, что блокировка реализована через "белый список", когда система идентифицирует разрешенные устройства и отключает все остальные.
Мы живем в мире технологий, где любые неидентифицированные устройства могут использоваться преступниками для передачи данных
Собеседник добавил, что решение о блокировке стало возможным благодаря инициативе министра обороны Михаила Федорова, а подобные предложения со стороны исполнительной власти ранее не поступали.
Ограничение Starlink может изменить ситуацию на поле боя
Ранее военный обозреватель Денис Попович на своей странице в Facebook писал, что ограничение доступа российских подразделений к спутниковой системе связи Starlink способно существенно снизить их возможности управления войсками и применения беспилотников.
"Что такое отрубить россиянам Старлинк? Это откинуть возможности управления войсками и ситуационной осведомленности на уровень начала 2022 года, что является критическим в современных условиях. То есть, создать нам технологическое преимущество просто одним щелчком компьютерной мыши. Как переместить юнит в игре — мир компьютерных инноваций", — говорится в сообщении.
В современных боевых условиях альтернативные решения, способные полностью заменить спутниковую связь Starlink, отсутствуют либо требуют значительного времени для внедрения.
Что такое Starlink
Starlink — это глобальная спутниковая сеть интернета от компании SpaceX, которую основал Илон Маск. Система создана для обеспечения быстрой и стабильной связи там, где нет оптоволокна, мобильного покрытия или кабельного интернета — в сельской местности, горах, в море или в зоне боевых действий. На начало 2026 года на орбите работает более 7000 спутников, и их количество продолжает расти.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у россиян на фронте возникли проблемы со Starlink. Военкоры РФ жалуются на массированное отключение и отсутствие связи.