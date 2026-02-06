Пластиковая бутылка будет греть до 8 часов. Простой лайфхак из Threads, как согреться за копейки

Украинец раскрыл хитрый способ своей матери

В условиях холодного времени и экономии энергоресурсов украинцы продолжают демонстрировать удивительную изобретательность. Пользователи соцсетей активно ищут способы, как сохранить уют в домах, не тратя при этом больших сумм на обогреватели.

На этот раз настоящим хитом стало сообщение в соцсети Threads, где пользователь Игорь Волошин поделился трогательной и очень практичной историей о том, как его 80-летняя мама спасается от холодов.

Как сделать грелку из дешевых ингредиентов

Оказывается, для того чтобы комфортно проспать всю ночь в теплой кровати, необязательно покупать дорогие электрические одеяла. Автор сообщения рассказал об "эконом-варианте" грелки, который прошел проверку временем и морозами.

Маме уже 80, то холод донимает сильно. Так она изобрела очень экономную грелку: 2-литровая бутылка из-под кока-колы с надетым на нее толстым носком (носок мой, старый, растянутый 😏) Игорь Волошин

По словам автора, две такие самодельные грелки – одна до спины, другая в ногах – позволяют сохранять тепло в течение 7-8 часов. Однако чтобы конструкция была надежной и безопасной, есть маленький секрет:

Заливайте в бутылку не кипяток, а воду примерно 60°C. При этом бутылку следует заполнять не до конца. Это поможет пластику "привыкнуть" к температуре, и он не деформируется (не "сядет"). После такой подготовки можно смело заливать даже кипяток и наполнять бутылку под самое горлышко. Самое главное — максимально плотно закручивать крышку и всегда использовать чехол (например, тот самый старый толстый носок), чтобы избежать ожогов и дольше удержать температуру.

