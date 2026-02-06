Путин хочет не только Украину: в Европарламенте объяснили, почему ЕС не прекратит помогать Киеву

Решение по компромиссам во время переговоров должны принимать исключительно украинцы, считает депутат

В ходе брифинга с участием представителей Европейского парламента, которые провели два дня в Киеве, обсуждались возможные сценарии завершения войны и роль ЕС в обеспечении долгосрочной безопасности на континенте.

Что следует знать

В Европарламенте считают победу Украины ключевой для безопасности всей Европы

Амбиции Путина, по оценке ЕП, выходят за пределы Украины и угрожают другим странам региона

ЕС будет поддерживать Украину во время войны и рассматривает ее как стратегического партнера после нее

"Телеграф" побывал на мероприятии, где позицию Европейского парламента по этим вопросам озвучила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн — председатель Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны.

Депутат Европарламента прямо заявила, что амбиции Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины, и именно это формирует позицию Европы относительно поддержки Киева.

Он хочет всю Украину. Он хочет Беларусь, и мы знаем, что он также очень заинтересован в Балтийских государствах. Это не последняя его агрессия Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн

Депутаты Европарламента во время визита в Киев/Телеграф

Именно поэтому, по ее словам, победа Украины отвечает стратегическим интересам всей Европы.

"Тогда появится шанс, что наши дети и внуки будут жить в свободном и безопасном мире", — подчеркнула представительница Европарламента.

Она отметила, что любые решения относительно возможных компромиссов в войне может принимать исключительно украинский народ, ведь именно украинцы воюют и живут в этой реальности.

"Прежде всего, это решение Украины. Если говорить о каком-либо компромиссе, я скажу честно — я не имею ни малейшего представления, каким он может быть. Россия является агрессором, и Россия должна немедленно уйти", — заявила Штрак-Циммерманн.

По ее словам, задача международных партнеров заключается не в навязывании решений, а во всесторонней поддержке Украины — военной, экономической и гуманитарной.

Отдельно глава комитета обратила внимание на то, что Россия не заинтересована в подлинном прекращении войны, а любые переговоры имеют смысл только тогда, когда они ведут к результату, гарантирующему безопасность на десятилетия вперед.

"Хорошо говорить, но в конце должен быть результат — результат не на год или два, а на следующие сто лет. Мы знаем, что Россия не заинтересована останавливать войну", — сказала она.

В то же время она отметила, что сотрудничество между Украиной и Европой не завершится вместе с войной. Напротив — опыт, полученный во время полномасштабного вторжения, уже формирует основу для долгосрочного партнерства.

"Я всегда говорю о подходе 360 градусов. Наши компании научились, наши солдаты научились. Вы можете быть уверены, это очень важное партнерство — работать вместе прежде всего в военных вопросах, но также и в вопросах экономических", — сказала Штрак-Циммерманн.

По ее словам, многие европейские компании уже сегодня приезжают в Украину, чтобы быть ближе к реальности войны и понимать, как выглядит современная безопасность.

"Они уже здесь, они смотрят, что происходит, и хотят быть ближе — даже к фронту", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в настоящее время в переговорах между Украиной и Россией самым острым остается вопрос территориальных уступок, однако даже ценой потери территорий достичь настоящего мира сейчас почти невозможно.