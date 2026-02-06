Маск перекрыл доступ к Starlink для армии России: почему он пошел на этот шаг сейчас

Ограничение Starlink усложняет дальнобойные атаки РФ

SpaceX ограничила использование Starlink для россиян для запуска вражеских дронов по Украине. В то же время в обществе началась дискуссия, почему Илон Маск при определенном нейтральном отношении к Украине пошел на такой шаг.

Диалог между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и основателем компании Илоном Маском состоялся на нескольких уровнях, в том числе публично в соцсети "Х". Нардеп Александр Мережко, фракция "Слуга Народа", глава Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству в комментарии "Телеграфу" положительно оценил ответные действия американского техномагната. Он отмечает, что мнение Маска могло трансформироваться из-за политики.

Александр Мережко

Я думаю, что у Маска своя эволюция. В начале полномасштабной агрессии он предоставил нам Старлинки, очень активно поддерживал. Не нужно об этом забывать. Потом началась политика — он пытался, я понимаю, подстраиваться под взгляды Трампа и новую политику. Сейчас он меняется и при чем в таком положительном для нас русле. Александр Мережко, нардеп, председатель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству

По мнению Мережко, Маск сделал человеческий жест. Если бы бизнесмен приехал в Киев, а его раньше приглашали, он бы лучше представлял себе, насколько это важно. Нардеп отмечает: когда общаешься с теми американскими конгрессменами, которые были в Украине, они понимают ситуацию. По мнению Мережко, ситуация в Украине, когда тяжелая зима, а страна выживает на грани катастрофы, повлияла на Илона Маска.

Напомним — Федоров еще при главенствовании в Минцифры пытался добиться отключения Старлинков. Россияне закупали их не напрямую.

Что означает отключение Starlink

Отсутствие у российских оккупантов использовать спутниковую связь при дальнобойных ударах дает Украине важное техническое преимущество. В частности, дроны снова становятся более уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы, а россияне не могут координировать атаки в реальном времени.

Что нужно знать ВСУ

Когда на фронте массово начали отключаться терминалы "Старлинк", возникли проблемы и у части подразделений. В частности, часть украинских терминалов была передана волонтерами и нуждалась в отдельной регистрации. Были также временные задержки с возобновлением работы, писала волонтер и военнослужащая Маруся Зверобой.

В то же время советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей Флеш Бескрестнов отметил, что сроки действительно были очень сжатыми, однако подчеркнул: "Эти сжатые сроки были не просто так! Да, некоторые НРК не уехали, да, кто-то остался без связи, но поверьте, все это намного лучше, чем массовый удар на Старлинках".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать, чтобы Старлинк продолжил работать. Возобновить работу терминала после регистрации должны в сжатые сроки.